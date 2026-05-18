【第1話無料】フランスサスペンス『黒い森殺人事件』第一話がYouTubeで期間限定無料公開！

フランスで作られた本格クライムサスペンスドラマ『黒い森殺人事件』第1話がPrime Video「シネフィルWOWOW プラス」の公式YouTubeにて期間限定無料公開中！

記憶のフラッシュバックが紡ぐ、予測不能なサイコスリラー

『黒い森殺人事件』を単なる刑事ドラマから傑作サスペンスへと引き上げているのが、元判事カミーユの存在だ。彼女が記憶を取り戻すたびに、事件の構図がガラリと塗り替えられていく。彼女は被害者なのか、それとも加害者側なのか？ カミーユの失われた過去そのものが、最大のミステリーとなっている。

また、多くのクライム映画で悪役を怪演してきた名優チェッキー・カリョ（『ニキータ』『007／ゴールデンアイ』）が、本作では法の側に立ちながらも、その一癖あるキャラクターで圧倒的な存在感を放っている点にも注目してほしい。

『黒い森殺人事件』あらすじ

フランスとドイツが共同で管理する軍事敷地内の「黒い森」で、12体の男たちの遺体が発見された。驚くべきことに、彼らは過去15年間にわたって別々に埋められており、同一の連続殺人鬼による犯行である可能性が浮上する。しかし、身元が判明し始めた被害者たちの間には、共通点も繋がりも一切見つからない。

この不可解な難事件に挑むため、仏独両国から捜査官が集結。若くして捜査を率いるリーダーのエリックと、年下のエリックの下で働くことに不満を隠さない偏屈なベテラン刑事フランツがバディを組む。さらに、1年前の凄惨な交通事故で記憶喪失になった元判事のカミーユが捜査に協力することに。しかし、彼女の脳裏に断片的な記憶が蘇るにつれ、カミーユ自身がこの15年間にわたる連続殺人に深く関わっていたという、恐るべき可能性が浮かび上がってくる。

★第2話以降は「シネフィルWOWOW プラス」にて。

（海外ドラマNAVI）

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