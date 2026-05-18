お笑いタレントの吉住が１６日深夜放送のテレビ東京系「二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜」に出演。ぶっ飛んだ好みの男性像を告白して、共演者をあ然とさせる一幕があった。

男性の好みを聞かれた吉住は「ホントに前科のない男…がいいなって、いろいろ突きつめて考えた結果…」といきなりぶっ飛んだ答えをして、周りをあ然とさせた。

ＭＣの松岡昌宏が「今まで何があったの？」と思わず聞き返したが、吉住は「何もないんですけど。やっぱ怖いなと思って、前科ある人。だからホントにいろいろ考えて、１個って言われたら。犯罪歴…」と理由を説明。

「ほかにもいっぱいあるって！」と納得のいかないＭＣの博多大吉に、「いやー、あと体調悪そうな男とか。私がいないとこの人は生きていけないみたいな人の方がいいかもなって。弱そうな。暴力振るわれたくないんで」と独特な理想の男性像を披露した。

大吉が「基本ないことばっかり言ってない？」と首をひねると、吉住は「私、最悪なこと考えちゃうんですよ」と返答。すると松岡が「あなたは男をだめにする匂いがするもん。私が働いてあげるっていう匂いがする」と指摘した。

吉住が「うわ〜、そっちですか、確かに」と納得したような表情を浮かべると、松岡は「年下のミュージシャンとかホント気をつけないと」とアドバイス。吉住は「うわ〜、確かに。ＤＭとかも来るんですよ。『お金もらえませんか？』とか」と明かして、笑わせていた。