「ホワイトソックス−カブス」（１６日、シカゴ」

ホワイトソックス・村上宗隆内野手がメジャー自身初の２打席連発の１７号を放ち、本塁打でア・リーグ単独トップに立った。

５−０の五回無死一塁で右腕・タイヨンの外角直球を捉えた。打った瞬間にスタンドインを確信。打球が右中間スタンドに突き刺さると、スタンドが大熱狂となった。メジャー初の１試合２発。村上は一塁を回ったところで右手を掲げてベースを一周した。

村上は、ともにシカゴに本拠を置くカブスとの「クロスタウン・クラシック」の第２戦に「２番・一塁」で先発。初回無死一塁は四球を選んで６試合連続出塁。続くバルガスの先制３ランへつなげた。

三回には８日・マリナーズ戦以来、７試合ぶりの１６号を放った。１死からカウント１−１からタイヨンの外角チェンジアップをセンター左へ運んだ。センターのクロウアームストロングが“ホームランキャッチ”を試みたが、打球はギリギリでフェンスを越えてスタンドで跳ねた。この時点でア・リーグで本塁打数リーグトップのヤンキース・ジャッジに並んだ。

村上は４月１７〜２２日には日本選手では２０２５年・大谷翔平（ドジャース）以来となる５試合連続本塁打を記録。２０１８年・大谷翔平（エンゼルス）が記録した日本選手メジャー１年目の最多本塁打２２本にあと５本に迫った。

村上がけん引する今季のホワイトソックスは、この試合まで４４試合を終えて２２勝２２敗。１５日・カブス戦に敗れて連勝は５でストップしたが、ア・リーグ中地区で首位・ガーディアンズと１ゲーム差の２位につけている。

大リーグ公式サイトによると、開幕から４０試合以上を消化した時点でホワイトソックスの勝率が５割を超えたのは、２０２２年１０月４日以来。昨季まで３年連続で１００敗以上を喫したチームの健闘が続いている。