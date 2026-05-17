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意外と知らない？トラブル続きの母乳育児を救う「母乳を止める薬」の存在と断乳すべき3つのサイン

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

12人産んだ助産師HISAKOが「【もう頑張らんでええ】トラブルだらけで涙…薬で母乳止めていい？（お手紙シリーズ）」を公開した。動画では、母乳トラブルに悩む母親からの相談に対し、「母乳を止める薬」の実態と、断乳を決断する際の明確な基準について解説している。



相談者の女性は、度重なる白斑やしこりなどのトラブルに苦しみ、夫から「そんなに辛いなら薬でおっぱい止めたら？」と言われパニックになったという。この相談に対し、HISAKOさんは「カバサール」や「パーロデル」といった、母乳を作るホルモンであるプロラクチンの分泌を抑える薬が実在することを説明した。



母乳育児が軌道に乗ってから薬を使用する場合、完全に止まるまで数日を要し、吐き気などの副作用が現れる可能性もあるという。しかし、HISAKOさんはこれらの薬を使用することについて「決してラクをしたいとかではなく、ママの心と体を守るための安全装置」であると定義した。



さらに、母乳をやめるべきかの判断基準として、「授乳を考えると毎日泣けてくる」「月1回以上のトラブルが起きている」「おっぱいのことで頭がいっぱいで他のことが考えられない」という3つのポイントを提示した。これらに2つ以上当てはまる場合は、「やめた方がいい」と断言している。また、無神経に思えた夫の発言についても「知識がないゆえの不器用な心配」であり、苦しむ妻を助けたいという思いからの言葉であると解説した。



動画の最後で、HISAKOさんは「いつでもやめられるという許可を自分に与えてほしい」と語りかけた。母乳を続けることもやめることも、どちらも立派な決断であるというメッセージは、育児に追い詰められた多くの母親の心を軽くする内容となっている。