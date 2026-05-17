なぜいつも、軽く扱われてしまうのか？

人生は、思っているよりもずっと短い。限られた時間を「自分第一」で生きるためにはどうしたらいいのだろうか？

その答えが、『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』（クリス・ギレボー著、児島修訳）にある。本稿では同書から特別に一部を公開する。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局・佐藤里咲）

「軽く扱われる」原因

「なんでもいいよ」

気づくと、そう答えてばかりいないだろうか。

食事の場所も、休日の過ごし方も、将来のことも。

相手に合わせているつもりでも、それが続くと、人は少しずつ“軽く”扱われるようになる。

なぜなら、「自分を持っていない人」は、相手からすると“輪郭が見えない人”だからだ。

何を大切にしているのか。

どんな時間に喜びを感じるのか。

何を嫌だと思うのか。

そこが見えない人は、会話の中でも存在感が薄くなる。

すると、相手は無意識に、その人を「合わせてくれる側」として扱い始める。

「生きていることを時間できた瞬間」を知ろう

では、「自分の軸を持つ」ためにはどうすればいいのか。

ヒントになるのが、「生きていることを実感できた瞬間」を知ることだ。

「生きていることを実感できた瞬間」のリストをつくる

あなたは、「何が自分を幸せにするか」を直感的にわかっているかもしれない。しかし、過去のさまざまな経験を振り返ってみるのも悪くない。

まず、「生きていることを実感できた瞬間」のリストをつくろう。最近のことでも、

はるか昔のことでもかまわない。以下に、私の経験のいくつかを紹介しよう。あまり考えすぎずに、思いつくままに挙げてみた。

・「恐竜のコスチュームを着た人が同じ場所に一度に集まる人数」の世界記録を打ち立てる試みを開催したこと

・東欧を夜行列車で旅したこと

・久しぶりに旧友と再会したこと

・意義に共感した慈善事業やキャンペーンでボランティア活動をしたこと

・本の執筆の際にぶつかった壁を乗り越えて原稿を進めたこと

・自分のイベントチームを障害物競走のアクティビティに連れて行ったこと

・大観衆の前で舞台に立ちスピーチをしたこと

魔法のような瞬間は、ユニークな一度きりの経験（世界記録に挑戦するイベントを開催したことなど）から生まれる場合もあるし、頻繁に行っていることから生まれる場合もある。

繰り返しの行動で「生きている」ことを実感した経験として頭に浮かぶのは、屋外でのランニングだ。毎回、魔法のような瞬間を経験するわけではないが（たいていは経験しない）、頻度は少なくても、ランニングの最中に「生きている」と実感することはあるし、私にとってそれは追い求める価値のあることだ。 ――『 ――『 人生 は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』より

人は、「自分が何に心を動かされるのか」を理解している人を、自然と軽く扱わなくなる。

逆に、何を聞いても「別に」「なんでもいい」と答えていると、相手からは“中身が見えない人”に映ってしまう。

自分の軸とは、立派な信念のことではない。

「自分は、どんな瞬間に生きていると感じるのか」を知っていることだ。

その感覚がある人は、会話の中でも、人生の中でも、少しずつ扱われ方が変わっていく。

（本稿は、『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』の発売を記念したオリジナル記事です）