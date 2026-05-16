後藤楽々アナ、生放送で「何を言うんだったか、忘れちゃった」焦り＆謝罪 共演者「ええー！」「一番疲れてる」
フリーで活動する後藤楽々アナウンサー（25）が16日、日本テレビ系『シューイチ』（土曜 前5：55／日曜 前7：30）に生出演。予定していたトーク内容をど忘れしてしまい、焦るシーンがあった。
【写真】透けてる？海辺で笑顔の後藤楽々
来週の予定をカレンダーで紹介する「ミライのヨシュー」コーナーで、「きょうから1週間、いったいどんなことが起きるのか。未来を予習しちゃいましょう」とあいさつ。「いやー5月、疲れがたまってくる時期。そんな時は…みなさん」と次第に言葉が途切れ、少しの沈黙後、「何を言うんだったか、忘れちゃった！」と、カメラ目線で笑顔を見せながら明るく伝えた。
共演者は「ええー！」「一番疲れてる！」「疲れたまってるよー」と驚きのリアクション。MCの中山秀征はすかさず「相当、朝イチから練習していたと思うんですけど…」とフォローを入れた。
後藤は「ごめんなさい。とにかく、『何もしない！』」と、ようやく思い出した様子。「焦りました…今」と気を取り直し、コーナー進行を続けた。
【写真】透けてる？海辺で笑顔の後藤楽々
来週の予定をカレンダーで紹介する「ミライのヨシュー」コーナーで、「きょうから1週間、いったいどんなことが起きるのか。未来を予習しちゃいましょう」とあいさつ。「いやー5月、疲れがたまってくる時期。そんな時は…みなさん」と次第に言葉が途切れ、少しの沈黙後、「何を言うんだったか、忘れちゃった！」と、カメラ目線で笑顔を見せながら明るく伝えた。
共演者は「ええー！」「一番疲れてる！」「疲れたまってるよー」と驚きのリアクション。MCの中山秀征はすかさず「相当、朝イチから練習していたと思うんですけど…」とフォローを入れた。
後藤は「ごめんなさい。とにかく、『何もしない！』」と、ようやく思い出した様子。「焦りました…今」と気を取り直し、コーナー進行を続けた。