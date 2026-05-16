渋野日向子が今季最高25位で予選通過「この位置で向かえるのは久々…まだまだいける」
＜クローガー・クイーンシティ選手権 2日目◇15日◇マケテワCC（オハイオ州）◇6416ヤード・パー70＞渋野日向子が25位で週末に進む。2日目は3バーディ・2ボギーの「69」。30位からしっかりと順位を上げた。
《写真》前傾変化でミス減少 渋野日向子の超最新スイング
「この位置で（週末に）向かえるのは久々。きょうも上を向いている感じ、前を向いている感じはあった。なんだか、すごく久しぶりの感覚と言いますか。まだまだいけると思っている」出だし1番では3パットのボギー発進。それでも「すぐ切り替えて次のホールに行けた」と、3番でバーディを奪って折り返した。後半は11番で2メートルのチャンスを決め、16番でもバーディ。難度の高い17番こそボギーとしたが、アンダーパーにまとめて胸をなでおろした。とはいえ、ショットには違和感がある。「ちょっとかみ合っていない。体の動きが若干ズレていて、曲がりが多くて、飛んでいない感じがある」と話す。それでも「まずはリズムよく」を意識。フェアウェイキープ率57％（8/14）、パーオン率72％（13/18）は、ともに初日を上回った。マネジメントに加え、スコアメークを支えたのはグリーン上での安定感。「微妙なパットが入ってくれたり、比較的ミスは少なかった。ロングパットはタッチを合わせて、打ち出したいところに打ち出すことをかなり気にかけている」。ストレスの少ないパーパットを積み重ね、全体の流れにつなげた。「リビエラマヤオープン」に続き、出場2試合連続の予選通過。今季3度目で、25位での通過は今季自己最高位でもある。「バーディチャンスにつけたのを決め切ること。（2つある）パー5で獲り切ること」がさらなる浮上のカギ。「諦めずに、あと2日、攻めるところを攻めていきたい」と力を込めた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
第2ラウンドのリーダーボード
渋野日向子の2026年超最新スイング 変化ポイントは前傾《写真》
レア！ ソフトボールを投げるピッチャー 渋野日向子【写真】
ウキウキでヘビを投げるシブコ【写真】
松山英樹がV争いへ急浮上 全米プロ リーダーボード
《写真》前傾変化でミス減少 渋野日向子の超最新スイング
「この位置で（週末に）向かえるのは久々。きょうも上を向いている感じ、前を向いている感じはあった。なんだか、すごく久しぶりの感覚と言いますか。まだまだいけると思っている」出だし1番では3パットのボギー発進。それでも「すぐ切り替えて次のホールに行けた」と、3番でバーディを奪って折り返した。後半は11番で2メートルのチャンスを決め、16番でもバーディ。難度の高い17番こそボギーとしたが、アンダーパーにまとめて胸をなでおろした。とはいえ、ショットには違和感がある。「ちょっとかみ合っていない。体の動きが若干ズレていて、曲がりが多くて、飛んでいない感じがある」と話す。それでも「まずはリズムよく」を意識。フェアウェイキープ率57％（8/14）、パーオン率72％（13/18）は、ともに初日を上回った。マネジメントに加え、スコアメークを支えたのはグリーン上での安定感。「微妙なパットが入ってくれたり、比較的ミスは少なかった。ロングパットはタッチを合わせて、打ち出したいところに打ち出すことをかなり気にかけている」。ストレスの少ないパーパットを積み重ね、全体の流れにつなげた。「リビエラマヤオープン」に続き、出場2試合連続の予選通過。今季3度目で、25位での通過は今季自己最高位でもある。「バーディチャンスにつけたのを決め切ること。（2つある）パー5で獲り切ること」がさらなる浮上のカギ。「諦めずに、あと2日、攻めるところを攻めていきたい」と力を込めた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
第2ラウンドのリーダーボード
渋野日向子の2026年超最新スイング 変化ポイントは前傾《写真》
レア！ ソフトボールを投げるピッチャー 渋野日向子【写真】
ウキウキでヘビを投げるシブコ【写真】
松山英樹がV争いへ急浮上 全米プロ リーダーボード