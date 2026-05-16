14日、栃木県上三川町の住宅で69歳の女性が殺害され高校生が逮捕された強盗殺人事件で新たな展開です。警察は逃走していた16歳の少年を15日夜に緊急逮捕しました。

警察によりますと強盗殺人の疑いで新たに逮捕されたのは神奈川県相模原市の自称・高校生の16歳の少年です。

少年は14日、仲間と共謀し強盗目的で栃木県上三川町の住宅に侵入し金品を物色中に住人の富山英子さんの胸などを突き刺すなどし殺害した疑いがもたれています。

防犯カメラなどの捜査から少年の関与が浮上し、15日夜、相模原市の自宅から出てきたところを捜査員に確保されました。

また、少年の自宅近くの公園では事件現場付近の防犯カメラに映っていた犯行車両とみられる白色の高級外車が見つかりました。

この事件では別の高校生の16歳の少年がすでに逮捕され、「同じ学年の人物に誘われた」という趣旨の話をしていましたが、新たに逮捕された少年とは以前、同じ高校だったということです。

警察は逮捕された2人のほか、少なくとももう1人が現場にいたとみて行方を追うとともに、匿名流動型犯罪グループとしてほかに指示役がいる可能性も視野に捜査しています。