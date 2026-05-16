「最も注目される欠場者」三笘薫の”W杯選外”は開催国でも話題に　唯一の救いは「最も層の厚いポジション」なこと

三笘の不在は間違いなく大きな痛手だ(C)Getty Images

苦渋の決断だ。

5月15日、北中米ワールドカップ（W杯）に臨む日本代表の登録メンバー26人が発表され、9日のリーグ戦で左ハムストリングを痛めていた三笘薫は、無念の選外。約1か月後に開幕が迫る中で飛び込んできたこのニュースは、海外メディアにも大きな衝撃を与えている。

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会見内で日本代表の森保一監督は、「大会期間中の復帰が難しいとメディカルから報告を受けた」「我々にとって大きな存在に間違いない」などと、悔しさをにじませながら状況説明。「彼には少しでも落ち着いて、早く自分が思い切ってプレーできると思えるような状態に戻ってほしい」とエールを送った。

今回の一報を受け、米スポーツ専門局『ESPN』は、「ブライトンのスターが負傷でW杯選外に」と反応。これまでの実績を振り返りつつ、「決勝トーナメント進出を目指す日本代表にとって大きな打撃だろう」などと、その影響について悲観的な見方を示している。