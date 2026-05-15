森三中の大島美幸とガンバレルーヤによるアーティストユニット・ＭｙＭ（マイムー）が１５日、都内で、デビュー２周年記念ライブを開催。「ＬＩＬ ＢＩＴ」など１０曲の熱唱で沸かせた。

３人は開幕２曲で息切れし、水を飲む手が止まらず。「本気でアーティストを目指す」企画で誕生したグループらしからぬ振る舞いにＡｎＭ（アンマー＝ファンネーム）からは思わず笑いながらエールが送られていたが、Ｍｉｙｕｋｉ（大島）はどこからか聞こえる煽りに気付き「誰だよ『疲れんの早え』とか言ってんのよ！おい！頑張ってんだよ！」と噴火した。

これまでの軌跡を振り返りＭｉｙｕｋｉは「デビューの時は本当にヘラヘラして何の覚悟もなくて楽しけりゃいいなって思いで舞台に立ってた。２周年たって『あ、これじゃダメだ』と思った」と吐露。気付いた理由についてＭａｈｉｒｕ（まひる）は「干されたんだよな」といい、Ｍｉｙｕｋｉは「一切のテレビ番組、音楽番組に呼ばれなくなりました」と明かし、反省を口にした。

活動当初から続けていた「全然関係のない帰国生みたいなキャラ」が自らの首を絞めていたという。Ｙｏｓｈｉｋｏ（よしこ）は、「後半は自分が作り出してしまった虚像の中での葛藤が苦しくて。嫌になっちゃってた」と苦笑いで語った。

今回は初の試みとして自らライブコンセプトを考案し、「目醒め」をテーマにライブを展開。これまでの反省も踏まえＭｉｙｕｋｉは「やっとわれわれ“目醒め”ました。おはようございます。全部敬語で行きます。低姿勢で行きます」と決意を新たに。会場には座ることのできないほどぎっしりファンが駆けつけたことにも触れ「ごめんね、早く終わらすから」とまさかの約束もするなど、ＭＣでも盛り上げた。