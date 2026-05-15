森三中・大島美幸とガンバレルーヤのよしこ、まひるからなる３人組音楽ユニット「ＭｙＭ（マイムー）」が１５日、都内で２周年記念イベント「ＭｙＭ ２ｎｄ Ｄｅｂｕｔ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ Ｌｉｖｅ」を行った。

Ｍａｈｉｒｕが「お前ら楽しんでいけよ！」と呼びかけると黄色い歓声が上がった。「君は１０００％」で幕開けすると、続けて「超ＮＡＭＡＩＫＩ」を歌唱。体への負担が大きかったのか、ＭＣで息切れする声がマイクに乗ると、会場には大きな笑い声が響いた。これに対し、Ｍｉｙｕｋｉは「誰だよ、疲れるのはえーとか言ってんの。こっちだって頑張ってんだよ」と一蹴。爆笑を誘った。

デビュー当時について、Ｍｉｙｕｋｉは「本当にヘラヘラして、覚悟がなくて、楽しければいいなっていう思いでやってました」と回顧。それでも「２周年たって、これじゃダメだと思った。一切テレビ番組に呼ばれなくなりました」と暴露すると、笑いに包まれた。

今回は全員に座席がなく、Ｍｉｙｕｋｉは「本当はみんなに座っていただきたい。でもＭｙＭまだまだなので、いつかはみんなを座らせたい」とさらなる大きな会場でのライブを目指した。

この日は、デビュー曲「ＡＳＯＢＯＺＥ」など１０曲を披露。３人らしい曲からクールな曲まで振り幅の大きさに、訪れたファンも熱狂していた。２９日には大阪・なんばＨａｔｃｈでも公演を行う。