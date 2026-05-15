北中米W杯に臨む日本代表メンバー26人が発表された

日本サッカー協会（JFA）は5月15日、北中米ワールドカップ（W杯）に臨む日本代表メンバー26人を発表した。

欧州リーグで存在感を放つ若き才能の落選に、ファンからは「ショックや」「驚き」と大きな反響が寄せられている。

今回のメンバーには、主力の欧州組が順当に名を連ねた一方で、オランダ1部NECナイメヘンで主力として活躍するMF佐野航大は選外となった。MF佐野海舟（マインツ）との日本代表史上初となる兄弟でのW杯出場はお預けとなった。

22歳の佐野はファジアーノ岡山でプロキャリアをスタートさせ、2023年8月にオランダへ完全移籍。リーグ戦で高い技術とユーティリティ性を発揮し、チームの攻撃を牽引する存在として評価を高めていた。今季のパフォーマンスからメンバー入りへの期待が高まっていたが、激戦区のボランチや2列目のポジション争いのなかで、今回は涙を呑む形となった。

期待の新星がリストから漏れたことに、SNS上では「佐野航大見たかったな」「佐野航大ってなんで選ばれなかった？」「佐野航大も残念だ」「佐野航大いないの？」「なんで佐野航大は選ばれてないん？」「佐野航大落ちたのは意外」「佐野航大居ないのほんまにショックや」「ボランチだと佐野航大の方が驚き」とコメントが寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）