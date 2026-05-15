旅先でランニングを楽しむ「旅ラン」。旅行の新しいスタイルとして近年注目されています。

「BEB5軽井沢（ベブ）by 星野リゾート」では、標高約1000mの準高地という環境を生かして「BEBパジャ旅ラン」を開催。本来ストイックなイメージのあるランニングを、ファッション性も兼ね備えた「ルーズなウェルネス」として再構成したプログラムです。

ファッション性も高いルーズ・ウェアとランニングシューズ

ウェアやシューズのレンタル代がプランに含まれているので、特別な準備がなくても気軽に「旅ラン」を体験できます。ウェアは、パジャマのようなリラックスした着心地でありながら、そのまま森を走ることもできちゃう「ルーズ・ウェア」。人気セレクトショップ「FREAK'S STORE」のアイテムで、機能性とファッション性を兼ね備えているため、わざわざ専用の運動着を持参したり、起床後に着替えたりする手間もゼロ！

オシャレでルーズなウェアに身を包み、起きた流れのまま外へ出て、走った後はそのまま客室で二度寝。究極のタイパ朝活も叶います。



走った後にはごほうびドリンクも

「トウモロコシスムージー」

7〜22時までの時間は、走った後の楽しみとして軽井沢の夏の味覚・トウモロコシを使ったスムージーが用意されています。糖分やカリウムなどの栄養素が、運動後の身体をすっきりと整えてくれます。

基本は距離を気にしないルーズなプログラムですが、5kmを達成した人にはその頑張りを称えて、チェックアウト日の12時まで部屋を利用できる「レイトチェックアウト」をプレゼント！ これは頑張りたくなっちゃいますね♪

万が一、滞在日に雨が降ってしまっても大丈夫！ レインコートをレンタルし、霧に包まれた森の中を自分のペースで歩く「ミスト・ウォーク」を体験できます。

雨音や湿った空気、森の香りを感じながら、晴天時とは異なる軽井沢の自然を堪能。散策後は、トウモロコシスムージーを味わいながら、雨の日ならではの時間をゆったりと過ごせます。



星野温泉 トンボの湯の入浴券付き♪

「星野温泉 トンボの湯」露天風呂

「BEBパジャ旅ラン」プランには、「星野温泉 トンボの湯」の入浴券（1回分）も付いてきます。

内湯

源泉かけ流しの「星野温泉 トンボの湯」は、筋肉痛や関節の痛みを癒やす効能が高いのだとか。内湯は、深めの湯船で肩までゆったりと浸ることができます。露天風呂は自然の木々に囲まれていて、温泉に浸かりながら森林浴も楽しめます。

「星野温泉 トンボの湯」水風呂

窓のあるサウナからは自然の風景を眺めることができます。通年13度の水風呂や、露天風呂の周りに並べられたベンチでの外気浴は、運動後の身体と心のリフレッシュにも最適です。

ウェアやシューズ、走った後の温泉まで至れり尽くせりの「BEBパジャ旅ラン」。この機会に「BEB5軽井沢」で「旅ラン」デビューをしてみませんか？

■BEB5軽井沢 by 星野リゾート「BEBパジャ旅ラン」

住所：長野県軽井沢町星野

TEL：050-3134-8094（星野リゾート予約センター）

期間：2026年5月18日（月）から8月31日（月）

時間：・ランニング 24時間

・トウモロコシスムージー 7〜22時

料金：1名1000円

宿泊は別途、1泊9000円〜 ※2名1室利用時1名あたり、サービス料込

プラン内容：

・トウモロコシスムージー

・「星野温泉 トンボの湯」入浴券（1回分）

・「FREAK'S STORE」ルーズ・ウェア＆ランニングシューズのレンタル

・レイトチェックアウト（5km達成時のみ、12時まで）

・レインコートのレンタル（雨天時のみ）

アクセス：JR軽井沢駅からタクシーまたは西武バスで15分

対象：宿泊者限定

定員：1日3組（1組1〜3名）

予約：フロントにて当日受付（先着順）

●ウェアおよびランニングシューズは、サイズ・数量限定です。

●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。

●記事の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。