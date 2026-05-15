幅広い世代から絶大な人気を集めるキャラクター「ちいかわ」。数々の企業からコラボグッズが販売されているが、フリマサイトに出品されるなど転売も後を絶たない。そんななか、大手ファーストフードチェーン店も本格的に対策に乗り出している。

日本マクドナルド（以下、マック）は5月15日、ハッピーセットの新シリーズを販売開始。今回のラインナップは、「ちいかわ」「へんしん！マクドナルドロボ」のおもちゃ。そして、シールブック「スイミー」、ミニ図鑑「運ぶ乗りもの」の4種類となっている。

だが「ちいかわ」に限り、徹底した“転売対策”が講じられたのだ。「ちいかわ」は第1弾が5月15日〜5月28日、第2弾は5月29日〜6月11日にわけて販売される。

マックの公式サイトでは「ちいかわ」の販売方法をアナウンスするページが設けられ、《転売目的の大量購入や、商品の放置を防ぐため販売方法と個数を制限させていただきます》と明記。

販売初日である15日と29日に購入する場合は、公式アプリで配布される購入券の提示が必要となり、販売個数も朝マック、レギュラーメニューそれぞれの時間帯で1人あたり4個までに制限された。

「購入場所も宅配サービスをのぞく、店頭（有人レジ、タッチパネル式注文端末）、モバイルオーダー、ドライブスルーに限定されています。ただ、第1弾・第2弾ともに販売2日目以降は、公式アプリでの購入券の提示は不要となり、購入制限も1グループにつき1会計4個までにルールが緩和されています。

いっぽう、『メルカリ』や『Yahoo!フリマ』などの大手フリマサイトも、今回販売されたハッピーセット『ちいかわ』のおもちゃの出品を禁じる異例の措置に踏み切りました。マックと足並みを揃える形で、転売対策に乗り出しています」（WEBメディア記者）

こうした措置の背景には、ここ数年で社会問題に発展した転売騒動の影響が窺える。前出のWEBメディア記者は言う。

「マックのハッピーセットは『鬼滅の刃』『ポケットモンスター』など人気キャラクターとコラボするたびに、大量購入者が続出するなど全国的に早々に完売するケースが相次いでいました。そうした流れを決定づけたのは、昨年に発売された『ちいかわ』や『ポケモンカード』でしょう。

マックではあらかじめ、1人当たりの購入数を制限するなどの対策を講じていましたが、実質的な強制力はありませんでした。全国の店舗では、販売初日におもちゃ目当ての大人が大勢詰めかけ、ドライブスルーも大渋滞。“子供が買えない”とSNSで苦情が続出したほか、フリマサイトでの高額転売も多数確認されました。

さらに問題視されたのは、おもちゃだけを持ち帰って店内や店舗周辺に食品が廃棄されたケースが相次いだこと。そのため消費者庁は昨年8月、マックに対して販売方法の改善や再発防止を求めていました」

今回発売された「ちいかわ」は、販売初日に購入券を必要とするなど万全の体制が整えられた。果たして、その効果はあったのだろうか？

15日朝に都内のマックを訪れた女性客は、本誌取材にこう語る。

「私は朝マックの時間帯だった10時台に訪れたのですが、全くといっていいほど混雑は見られませんでした。レジもタッチパネルの注文末端機も客は並んでおらず、120席以上ある店内は空席が目立っていましたね。客層も大人が多めでしたが、『ちいかわ』を注文している人はほとんど見かけませんでした」

本誌記者も15日朝に都内の繁華街にあるマックを3店舗ほど回ったが、どの店舗も混乱ぶりは見られなかった。また、「ちいかわ」目当てと思われる客も数えるほどで、店員たちのオペレーションも落ち着いた様子だった。

本誌取材に応じた別の女性客も、「ちいかわ」販売初日に入店したときの様子をこう振り返る。

「レギュラーメニューの販売が始まった直後の時間帯に訪れたのですが、店内ではハッピーセットよりも通常メニューを注文しているお客さんが多かった印象です。私は『ちいかわ』のハッピーセットを注文したのですが、その際にクルーの方が『「ちいかわ」目当てのお客さんが全然いないので拍子抜けしました』と話していました。

あらかじめクルーを増員してスタンバイしていたようですが、結局、“ちいかわ要員”のクルーは帰宅したそうです。その店舗では、昨年に『ちいかわ』を販売した初日は、午前11時すぎに完売したとも教えてもらいました。ですが、今年は大量に納品があったそうで、昨年と同じ時間帯でも全種類の在庫が確保されていたようです」

店員も拍子抜けだったという初日だったが、厳重な転売対策の効果で混乱回避は成功したようだ。