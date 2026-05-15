季節外れの暑さとなった14日。各地で天気が急転し、岡山県倉敷市ではうどん店の屋根の一部が吹き飛ばされるなどの被害が出ました。一方、気温が上がると欠かせないのがエアコンですが、来年4月に省エネ基準が厳格化されることを受け、家電量販店では、駆け込み客の姿がありました。

【写真でみる】各地の“ゲリラ雷雨”

各地で“ゲリラ雷雨”被害 道路が川のように…

14日午後4時すぎ、横浜市戸塚区は雷雨に襲われ、道路が川のようになりました。車が押し出した水は波となり、撮影者のそばまで押し寄せてきます。

14日は午後から各地でゲリラ雷雨となり、東京電力パワーグリッドによりますと、横浜市では一時、1万件以上が停電しました。

住宅に当たり、乾いた音を立てているのは“雹”。雹は山梨県富士吉田市などでも降り、山口県周南市では、屋根やグラウンドが白くなるほどの量が降りました。

岡山県倉敷市では、うどん店の屋根の一部が吹き飛ばされ、骨組みがむき出しに。当時、倉敷市の上空を発達した雨雲が通過し、突風が発生しやすい状況だったとみられています。けが人は今のところ報告されていないということです。

5月なのに“真夏日” 週末も30℃以上か

荒れた天気の一因となったのが、“季節外れの暑さ”。

福岡県朝倉市では14日、全国3番目の暑さとなる30.7℃を観測。県内で今年初めて最高気温30℃以上の真夏日になりました。

「30℃いったんですか。5月にこんな暑いことってないですよね」

「暑い。アイス食べたい」

都内の最高気温は八王子の27.6℃でしたが、14日、全国1位の熊本県山鹿市では31.6℃を記録。2位は、大分県日田市で30.8℃まで気温が上がりました。

暑さの町、埼玉県熊谷市で設置されたのは、夏の風物詩大温度計。2026年は新たに最高気温40℃以上の日を指す「酷暑日」の表記が追加されました。

ちなみに、現時点の国内最高気温は、群馬県伊勢崎市の41.8℃。上位5地点は全て41℃を超えていて、その全てが2025年に観測されています。

【歴代最高気温（気象庁発表）】

1位：群馬・伊勢崎 41.8℃（2025年）

2位：静岡・静岡（駿河区）41.4℃（2025年）

2位：埼玉・鳩山 41.4℃（2025年）

4位：群馬・桐生 41.2℃（2025年）

4位：兵庫・柏原 41.2℃（2025年）

まだ5月ですが、16・17日は東日本や西日本、さらに東北でも30℃以上の真夏日になる見込みです。

省エネ基準厳格化 本体価格1.5倍も光熱費は安くなる？

気温が上がると欠かせないのがエアコン。最近では暑さ対策というより、命を守る必需品です。

こちらは、大手家電量販店。「エアコン2027年問題」、さらに「格安エアコンが無くなる⁉」なんて文字も。一体なぜでしょう。

国は省エネ基準を2027年4月から厳しくするのです。最大35%のエネルギー効率の改善が求められることになるのですが、その分、価格は…

ノジマ鴨宮店 栗田英里香さん

「大体ですが1.5倍ぐらいの価格が…。新基準の方が値上がっている形になっております」

店頭には、新基準を達成したモデルも並んでいるのですが、例えば、6畳から8畳向けの場合、新基準と現在の基準では約15万円の差があります。

今後、新基準に適合した商品が主流になるとみられています。一方の低価格帯のエアコンは、今後減っていく可能性もあるといいます。

“現在の基準モデル”を購入した客

「一概には言えませんけど、やっぱり10万以上差があるようなので、それはもう2027年になってだとちょっと遅いなということでもう決めちゃいました」

悩み中の客

「来てすぐだったので。でもあの辺（4万円台のエアコン）がやっぱりちょっと気になる」

「（Q.新基準を満たしていないが）そうですね。でもやっぱり本体のお値段がですね。また帰って家族と相談ですね」

駆け込み客に加え、悩む人も。新基準モデルは価格は上がりますが、光熱費は安くなるからです。

資源エネルギー庁によりますと、“新基準モデル”は、エアコンの平均使用年数である、約14年間使用した場合、6畳用で約4万円、14畳用では約18万円、光熱費が安くなるということです。

まもなく迎える夏本番。本体価格だけで判断せず、光熱費の削減効果も考え、判断することが重要だということです。