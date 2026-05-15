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キリスト教とイスラム教の「神」は同一だった。聖地イェルサレムの独占と教義の違いが生んだ争いの核心

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「世界史解体新書」が、「【国際問題】キリスト教徒とイスラム教徒が戦争し続ける理由！1300年間の戦いの裏側」と題した動画を公開した。キリスト教とイスラム教は同じ神を信仰する一神教であるにもかかわらず、なぜ1300年にもわたり戦争を続けているのか、その教義の違いや歴史的背景を解説している。



動画内で予備校講師の土井昭氏は、キリスト教とイスラム教はともにユダヤ教から派生した一神教であり、信仰する神は同一であると説明する。イスラム教の「アッラー」もアラビア語で神を意味する言葉に過ぎない。しかし、両者は教義の面で決定的な違いを抱えている。キリスト教が神、イエス、聖霊を同一とする「三位一体説」を唱え、イエスを神そのものとするのに対し、イスラム教はイエスを「預言者の一人」とし、ムハンマドこそが「最後にして最大の預言者」であると位置づけている。



さらに、聖地イェルサレムをめぐる対立も根深い。キリスト教徒にとってイエスが十字架にかけられた場所である聖墳墓教会がある一方、イスラム教徒にとってはムハンマドが昇天した岩のドームが存在する。ユダヤ教徒が第三神殿の再建を目指し、一部のキリスト教徒がそれを支持する現状は、イスラム教徒からすれば岩のドームの破壊を意味するため、「とんでもない」事態として絶対に容認できないという。また、キリスト教が「政教分離」を基本とするのに対し、イスラム教は「政教一致」を重んじるなど、政治的価値観も大きく異なる。



こうした教義や聖地、政治観の決定的な違いから、両者は互いを異端として認められず、イスラム教が成立した7世紀から現在に至るまで衝突を繰り返してきた。1300年続く対立の根底には、互いが唯一絶対の神を信じているからこそ生じる「決して相容れない不均衡」があると結論づけ、現在も続く国際問題を理解するための重要な視点を提示している。