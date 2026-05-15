

独創的なバカレシピを続々と開発している野島慎一郎氏





『週刊プレイボーイ』で「激ウマ!! バカレシピ研究所」を連載中のB級フード研究家・野島慎一郎（のじま・しんいちろう）さん。今回の"バカレピ"は、ミートソースを麻婆豆腐と入れ替えた「麻婆ミートドリア」！

【写真】「麻婆ミートドリア」のレシピ

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【今回の食材】

・冷凍ミートドリア 1人前

・麻婆豆腐のもと（なるべく辛め） 1袋

・豆腐 適量

※その他、使用する麻婆豆腐のもとの作り方を参考に食材を調達する。

野島 外食のコスパ最強メシといえば、もちろんサイゼリヤのミラノ風ドリア。そもそもミートドリアって最高ですよね！

助手 ホワイトソースのまろやかさとミートソースのうまみのバランスは、まさに至高ッス！

野島 でも、あのミートソースってもっとアレンジしようがあると思っているんです。だって、ひき肉を使ったソースってほかにもたくさんあるじゃない。例えば、キーマカレーとか！

助手 あー、ミラノ風ドリアのミートソースがキーマカレーだったら確実にハマるッスね！

野島 でしょ。そこで今回作ってみたいのが、ミートソースを麻婆豆腐と入れ替えたミートドリア。しかも、なるべく激辛な麻婆豆腐ね！

助手 それは想像がつかないけど、試す価値ありそうッスね！ 使うのはやっぱミラノ風ドリアのテイクアウトっスか？



（１）マーボー！ まずは麻婆豆腐を準備しよう。今回は市販の麻婆豆腐のもとを使っているが、レトルトでも弁当でも問題ない。なるべく辛口のものを使い、ホワイトソースとの一体感を味わおう！







（２）レンチン！ 麻婆豆腐を調理して作る場合は、その間に電子レンジで冷凍のミートドリアを温めておこう。サイゼリヤのミラノ風ドリアを使えればベストだが、ミートドリアならなんでもOKだ





野島 いや、これはそのへんのスーパーとかで買える冷凍のミートドリアでも大丈夫です。麻婆豆腐も今回は麻婆豆腐のもとを使って作るけど、レトルトでも、コンビニ弁当でもOK！

助手 それは調達しやすくっていいッスね。それじゃ、早速麻婆豆腐をレンチンしたミートドリアにぶっかけてみましょ。



（３）除去！ ミートドリアを温めたらスプーンなどを使って表面からミートソースの部分をそぎ取るようにして除去しよう。面倒な場合は気にせず次の手順にスキップするのもアリ！





野島 ちょっと待ってください。そのままかけたら元のミートソースと混ざっちゃうじゃない。なので、スプーンなどを使ってミートドリアからミートソースを除去していきますよ。

助手 ブハッ！ 入れ替えるってそういうことっスか！ っていうか、最初からミートドリアじゃなくてプレーンなドリアを買えばいいじゃねえか！



（４）かける！ ミートドリアのミートソースを取り除いたら、その部分に麻婆豆腐をかければ完成。かけすぎると麻婆の味が勝ってしまうので、最初は少なめに。食べながら足していこう







（５）完成！「麻婆ミートドリア」





野島 意外とただのドリアって売ってないんですよ！ さあ、ミートソースを除去したミートドリアに麻婆豆腐をぶっかけましたよ。これで食べてみて！

助手 うおおっ、めちゃウマ!! ミートドリアのフォーマットは壊さず、ホワイトソースが見事にバチバチの辛さを包んで一体化してるッス！ これはそのままコンビニ弁当で発売されていても違和感ないウマさだぞ！

野島 豆腐のふわっとした食感もホワイトソースと抜群に合ってるし、今回も大成功ですね！

助手 でも、除去したミートソースがもったいないから、大成功とは言い難いっすよ。使い道を考えないと！

野島 このミートソースはレンチンで煮詰まっているので濃厚さが格別。せっかくだから50食分くらい集めてパスタにでもかけましょう。絶対ウマいぞ！

助手 それは市販のミートソースを煮詰めりゃいいだろ！

撮影／野島慎一郎