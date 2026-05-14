【マクドナルド】ご当地マック「北海道じゃがチーズてりやき」「手羽先風黒胡椒ジューシーチキン」など全5商品発売 - 『聖闘士星矢』とコラボも
日本マクドナルドは5月20日、日本各地の名物のおいしさを詰め込んだ計5つの新商品を全国のマクドナルド店舗(一部店舗は除く)で発売する。
ご当地マック
○「ご当地マック」全5種登場
「北海道じゃがチーズてりやき」(単品490円〜、バリューセット790円〜)は、「てりやきマックバーガー」に北海道じゃがチーズを組み合わせた、まろやかで食べ応えのある一品。ジューシーなポークパティに甘辛いてりやきソースをからめて仕上げたてりやきマックバーガーに、ゴロゴロとしたポテトの素材感とチーズやバターの風味が北海道らしいポテトフィリングと、クリーミーでコクのあるホワイトチェダーチーズを合わせた。
「北海道じゃがチーズてりやき」(単品490円〜、バリューセット790円〜)
「名古屋名物 手羽先風黒胡椒ジューシーチキン」(単品490円〜、バリューセット790円〜)は、黒胡椒でパンチを効かせたジューシーなチキンパティに、シャキシャキのレタスとマヨソース、甘辛い手羽先風ソースを合わせ、名古屋名物の「手羽先」を再現した一品。
「名古屋名物 手羽先風黒胡椒ジューシーチキン」(単品490円〜、バリューセット790円〜)
「博多明太バターてりやき」(単品490円〜、バリューセット790円〜)は、てりやきマックバーガーに博多明太バターマヨソースと、コクのあるチェダーチーズを組み合わせた一品。
「博多明太バターてりやき」(単品490円〜、バリューセット790円〜)
その他、朝マック限定の新商品「北海道じゃがチーズてりやきマフィン」(単品410円〜、バリューセット610円〜、コンビ470円〜)も登場する。ジューシー&スパイシーなソーセージパティに甘辛いてりやきソースをからめ、ゴロゴロとした
ポテトの素材感とチーズやバターの風味が北海道らしいポテトフィリング、コクのあるホワイトチェダーチーズのスラ
イス、シャキシャキのレタスをイングリッシュマフィンでサンドした。
「北海道じゃがチーズてりやきマフィン」(単品410円〜、バリューセット610円〜、コンビ470円〜)
さらにサイドメニューでも"ご当地マック"を楽しめるよう、食欲をそそるスパイスの香りが広がり、コクのある味わいに仕上げた、金沢名物の「黒カレー」を再現した「シャカシャカポテト 金沢名物黒カレー味」(ポテト単品・バリューセット価格に各＋50円〜)も、新登場する。
「シャカシャカポテト 金沢名物黒カレー味」(ポテト単品・バリューセット価格に各＋50円〜)
○「聖闘士星矢」 コラボパッケージで提供
「聖闘士星矢」とコラボレーションし、人気キャラクターが描かれた数量限定オリジナルパッケージにて4種類のバーガー新商品を提供する。北海道じゃがチーズてりやきには「ペガサス星矢」、博多明太バターてりやきには「アンドロメダ瞬」&「フェニックス一輝」、名古屋名物 手羽先風黒胡椒ジューシーチキンには「ドラゴン紫龍」、北海道じゃがチーズてりやきマフィンには「キグナス氷河」がパッケージのデザインとして描かれている。
「聖闘士星矢」 数量限定オリジナルパッケージ
○グランドコーク&グランドフライも再登場
さらに、昨年に引き続き、コカ･コーラがMサイズの約2倍の量になった「グランドコーク」(440円〜、バリューセット価格＋100円)と、マックフライポテトがMサイズの約1.7倍のグランドサイズになった「グランドフライ」(490円〜、バリューセット価格＋100円)が再登場する。バリューセット(Mセット)のコカ･コーラとマックフライポテトが＋200円でグランドサイズに変更可能な「グランドセット」も用意している。
左:「グランドコーク」(440円〜、バリューセット価格＋100円)/右:「グランドフライ」(490円〜、バリューセット価格＋100円)
○霜降り明星せいやが聖闘士星矢となって登場
5月19日から放映する新TVCMでは、霜降り明星のせいやさんが聖衣を着用し、聖闘士星矢の初代オープニング主題歌「ペガサス幻想」を替え歌にしたオリジナルソングを熱唱。ユーモアと迫力のある内容となっている。
新TVCM ご当地マック「聖闘士星矢」篇
新TVCM ご当地マック「聖闘士星矢」篇
ご当地マック
○「ご当地マック」全5種登場
「北海道じゃがチーズてりやき」(単品490円〜、バリューセット790円〜)は、「てりやきマックバーガー」に北海道じゃがチーズを組み合わせた、まろやかで食べ応えのある一品。ジューシーなポークパティに甘辛いてりやきソースをからめて仕上げたてりやきマックバーガーに、ゴロゴロとしたポテトの素材感とチーズやバターの風味が北海道らしいポテトフィリングと、クリーミーでコクのあるホワイトチェダーチーズを合わせた。
「名古屋名物 手羽先風黒胡椒ジューシーチキン」(単品490円〜、バリューセット790円〜)は、黒胡椒でパンチを効かせたジューシーなチキンパティに、シャキシャキのレタスとマヨソース、甘辛い手羽先風ソースを合わせ、名古屋名物の「手羽先」を再現した一品。
「名古屋名物 手羽先風黒胡椒ジューシーチキン」(単品490円〜、バリューセット790円〜)
「博多明太バターてりやき」(単品490円〜、バリューセット790円〜)は、てりやきマックバーガーに博多明太バターマヨソースと、コクのあるチェダーチーズを組み合わせた一品。
「博多明太バターてりやき」(単品490円〜、バリューセット790円〜)
その他、朝マック限定の新商品「北海道じゃがチーズてりやきマフィン」(単品410円〜、バリューセット610円〜、コンビ470円〜)も登場する。ジューシー&スパイシーなソーセージパティに甘辛いてりやきソースをからめ、ゴロゴロとした
ポテトの素材感とチーズやバターの風味が北海道らしいポテトフィリング、コクのあるホワイトチェダーチーズのスラ
イス、シャキシャキのレタスをイングリッシュマフィンでサンドした。
「北海道じゃがチーズてりやきマフィン」(単品410円〜、バリューセット610円〜、コンビ470円〜)
さらにサイドメニューでも"ご当地マック"を楽しめるよう、食欲をそそるスパイスの香りが広がり、コクのある味わいに仕上げた、金沢名物の「黒カレー」を再現した「シャカシャカポテト 金沢名物黒カレー味」(ポテト単品・バリューセット価格に各＋50円〜)も、新登場する。
「シャカシャカポテト 金沢名物黒カレー味」(ポテト単品・バリューセット価格に各＋50円〜)
○「聖闘士星矢」 コラボパッケージで提供
「聖闘士星矢」とコラボレーションし、人気キャラクターが描かれた数量限定オリジナルパッケージにて4種類のバーガー新商品を提供する。北海道じゃがチーズてりやきには「ペガサス星矢」、博多明太バターてりやきには「アンドロメダ瞬」&「フェニックス一輝」、名古屋名物 手羽先風黒胡椒ジューシーチキンには「ドラゴン紫龍」、北海道じゃがチーズてりやきマフィンには「キグナス氷河」がパッケージのデザインとして描かれている。
「聖闘士星矢」 数量限定オリジナルパッケージ
○グランドコーク&グランドフライも再登場
さらに、昨年に引き続き、コカ･コーラがMサイズの約2倍の量になった「グランドコーク」(440円〜、バリューセット価格＋100円)と、マックフライポテトがMサイズの約1.7倍のグランドサイズになった「グランドフライ」(490円〜、バリューセット価格＋100円)が再登場する。バリューセット(Mセット)のコカ･コーラとマックフライポテトが＋200円でグランドサイズに変更可能な「グランドセット」も用意している。
左:「グランドコーク」(440円〜、バリューセット価格＋100円)/右:「グランドフライ」(490円〜、バリューセット価格＋100円)
○霜降り明星せいやが聖闘士星矢となって登場
5月19日から放映する新TVCMでは、霜降り明星のせいやさんが聖衣を着用し、聖闘士星矢の初代オープニング主題歌「ペガサス幻想」を替え歌にしたオリジナルソングを熱唱。ユーモアと迫力のある内容となっている。
新TVCM ご当地マック「聖闘士星矢」篇
新TVCM ご当地マック「聖闘士星矢」篇