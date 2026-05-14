歌手の今井美樹（６３）が、リハーサルの様子やツアーグッズを着用した姿を見せた。

１４日までに自身のインスタグラムを更新。１６日からサンシティ越谷市民ホールからスタートする全国ツアー「今井美樹 ４０ｔｈ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ “Ｏｕｒ Ｓｏｎｇｓ！！” ＴＯＵＲ ２０２６ 〜ｓｍｉｌｅ〜」のリハーサルに励んでいるようで「リハーサル終了！毎回全力投球の日々。みんなありがとう」とつづり、バンドメンバーと記念撮影。「大好きな仲間とこれからの旅が笑って笑って愛に溢（あふ）れた音楽の日々となりますように」と願い、「１６日サンシティ越谷市民大ホールからスタートします！」とファンに呼びかけた。

続く投稿では「『今井美樹 ４０ｔｈ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ “Ｏｕｒ Ｓｏｎｇｓ！！” ＴＯＵＲ ２０２６ 〜ｓｍｉｌｅ〜』オフィシャルグッズの販売が決定しました」と伝え、「アルバム『ｓｍｉｌｅ』の最新フォトから選んだＰＨＯＴＯ ＢＯＯＫをはじめ、これからの季節に寄り添う扇子、イラストレーター・きしくりさんデザインによるＴシャツやバンダナ、バッグチャームなど、日常の中でも楽しんでいただけるアイテムをご用意しました」と紹介。普段使いできるようなオシャレなデザインのＴシャツを着て見せ、ニッコリとほほえんだ。

ラフなＴシャツ姿でも、美女っぷりを隠し切れない！クシュッとしたヘアスタイルも素敵。４月に６３歳を迎えた今井の美ぼうに驚きだ。