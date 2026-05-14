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YouTubeチャンネル「ばものばもろぐフィールドチャンネル」が「ついにこの日が来た…RVパーク鹿沼で初めて寝る夜」を公開した。キッチントレーラーを引き、初めてRVパークで宿泊するまでの道中や、車内でのリアルな過ごし方を紹介している。



動画の冒頭、ばもはキッチントレーラーを引きながらRVパーク鹿沼に向けて出発。今回は家族連れでの旅だといい、道中ではレトロな雰囲気が漂う天然温泉「鹿島園」に立ち寄る。入浴後には「水風呂が冷たいね」「サウナが人気なんだね」と、設備について率直な感想を語った。



温泉を満喫した後は、コンビニエンスストアで夕食などを調達し、再び夜道を走ってRVパークへ向かう。22時20分頃、街灯の少ない真っ暗な道を進み、ついに目的地に到着。チェーン式のゲートを自身で開閉して入場する様子が収められており、「トレーラーでっかいの引っ張ってても止められますんで」と、敷地の使い勝手についても言及している。



無事に駐車を終え、トレーラー内で晩酌の準備を整えると、時刻は23時半を回っていた。「RVパーク初宿泊だよ、みんなおめでとう」「本当に形になったね」と1年越しの実現に喜びを噛み締め、「金麦」で乾杯する姿が映し出された。



初めてのRVパーク宿泊における、夜間到着のリアルな手順や車内での過ごし方は、これからキャンピングカー旅を計画している人にとって、現地の雰囲気を掴む良い参考になりそうだ。