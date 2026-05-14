「大谷さん。山本さん。チームのみなさんおつかれさまでした」

【MLB】ジャイアンツ 6ー2 ドジャース（日本時間13日・ロサンゼルス）

ドジャース・大谷翔平投手は12日（日本時間13日）、本拠地ジャイアンツ戦に「1番・指名打者」で出場。3回の第2打席で12試合ぶりとなる7号ソロを放った。山本由伸投手も先発したこの試合、スタジアム最前列付近には日本の人気芸能人がいたようだ。

大谷は「1番・指名打者」で先発出場。第1打席はしぶとく右前に安打を運ぶと、3回の第2打席だった。右腕ハウザーが投じた外角のシンカーを振り切った。打球速度105.9マイル（約170.4キロ）、飛距離398フィート（約121.3メートル）で左中間スタンドに運んだ一発は12試合、53打席ぶりのアーチとなった。

お目覚めアーチを放ったこの試合。球場に駆け付けたのが、タレントのはるな愛さんだった。自身のインスタグラムを更新し、ドジャースタジアムの前のほうの座席で写真撮影を行っている様子をアップ。ネット越しに大谷が準備する様子もパシャリ。「アメリカでやっと会えた 最高のお席で近いぃぃ 全力で応援します！ スクリーンに写ってたみたい」と綴っていた。

また、試合後には「大谷さん。山本さん。チームのみなさんおつかれさまでした」と別の投稿も。「最高の思い出になりました!! また生で見たいです!!」と振り返った。大谷はこの試合で7号含む4打数2安打1四球、山本は6回1/3を投げて6安打8奪三振無四球5失点の内容だった。

球場にいた人気タレントにファンも反応。「良かったですね」「ロサンゼルス来てたのねー」「可愛い過ぎです」「まさか愛ちゃんだとは」「はるなさんいたんですね！」「おめでとうございます！」など反応が寄せられた。（Full-Count編集部）