新日本プロレスのジュニアヘビー級の祭典「ベスト・オブ・ザ・スーパージュニア（ＢＯＳＪ）」（１４日・後楽園ホールで開幕）の開幕前会見が１３日、都内で行われ、出場する全２０選手が出席した。昨年２２歳１０カ月で史上最年少優勝を果たした藤田晃生（２３）は「今年もすごいメンバーが集まっている中、２連覇するので楽しみにしてください」と宣言。ただ、会見後は舌戦を繰り広げているマスター・ワトと大乱闘に発展。引き離されて一段落したと思いきや、今度は開幕カードで当たるフランシスコ・アキラからもイスで襲撃されるなど徹底マークに遭った。

さらに、ＢＯＳＪに初出場するフリーダムズの“デスマッチのカリスマ”葛西純（５１）は、意識する相手として「勝って一番おいしいのは前年度覇者じゃねえの？刺激をくれ」と、同じＡブロックの藤田を意識しながら不気味に舌なめずり。「ジュニアの戦いは、跳んだり跳ねたりだけじゃない。この俺っちが、痛みと刺激を持ち込んでやります。この大会のサブタイトル『やり過ぎ上等』？まさに俺っちのためのタイトルだな。この大会、思う存分、やり過ぎさせてもらいます」と不敵に予告し、フォークと竹串を持って舌を出した。

周囲の“藤田包囲網”が強まる中、Ｂブロックでもエル・デスペラード、昨年準優勝のＹＯＨ、１４年ぶりに出場するＤＤＴ・佐々木大輔ら個性的な実力者ぞろいで、それぞれが開幕前にボルテージを高めた。

【Ａブロック】マスター・ワト、田口隆祐、藤田晃生、ロビー・エックス、フランシスコ・アキラ、永井大貴、ティタン、バリエンテ・ジュニア、ニック・ウェイン、葛西純

【Ｂブロック】エル・デスペラード、ＫＵＳＨＩＤＡ、ＹＯＨ、ロビー・イーグルス、石森太二、ジェイコブ・オースティン・ヤング、ＳＨＯ、金丸義信、豹、佐々木大輔