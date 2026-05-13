９日、「２０２６世界ブランド莫干山大会」の関連イベント。（徳清＝新華社配信）

【新華社徳清5月13日】中国四川省峨眉山市（楽山市管轄下の県級市）は9〜12日の「2026世界ブランド莫干山大会」（浙江省湖州市）で地域の魅力を発信し、文化と自然の価値を併せ持つ「世界複合遺産」に登録されている峨眉山を国内外に紹介した。

峨眉山市共産党委員会常務委員・宣伝部長の徐艷（じょ・えん）氏は関連イベントで、8億年にわたる地質形成と3千年の文化の蓄積を経た峨眉山は仏教と武術、茶、中医薬文化が融合し、8600件以上の観光資源が輝きを放ち、30余りの古刹や禅院が点在していると説明。「食は四川にあり、味は楽山にあり」という言葉で峨眉山のグルメを表現した。

峨眉山の雲海。（資料写真、徳清＝新華社配信）

峨眉山には四季折々の美しさがあり、春はツツジ、夏は避暑、秋は紅葉、冬は雪景色を楽しめる。定番ルートや特色ある商品が展開され、多様な需要に応えている。

大会期間中は楽山名物となっているアヒルのローストや牛肉のスープなど、調理法が無形文化遺産に登録されている料理も提供された。

今年は峨眉山と楽山大仏が国連教育科学文化機関（ユネスコ）の世界複合遺産に登録されてから30年。国際的な発信の場で独自の魅力を示す。（蔣燕）

楽山の鉢鉢鶏（ボーボージー、串に刺した具材を辛いタレに浸して食べる料理）。（資料写真、徳清＝新華社配信）

９日、「２０２６世界ブランド莫干山大会」の関連イベントで披露された茶道。（資料写真、徳清＝新華社配信）

峨眉山に生息するサル。（資料写真、徳清＝新華社配信）

冬の峨眉山金頂。（資料写真、徳清＝新華社配信）

峨眉山スキー場。（資料写真、徳清＝新華社配信）

調理法が無形文化遺産に登録されているタウナギを細切りにして炒めた料理。（資料写真、徳清＝新華社配信）