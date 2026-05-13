高嶺のなでしこが、新曲「生きてりゃいい」を本日配信リリースした。

本楽曲は、5月11日からスタートした「エースコックはるさめ×高嶺のなでしこキャンペーン」のオリジナルタイアップ楽曲として制作された。タイトルである「生きてりゃいい」という言葉には、罪悪感なく自分を肯定できる感覚が込められ、頑張りすぎなくていい、そして、自分を許していい、そんなメッセージをまっすぐに届ける楽曲になっているとのこと。

そんな「生きてりゃいい」のMVが本日20時に公開された。

MVの前半では、メンバーたちがカラフルな部屋の中で自由に過ごしている姿が映し出され、メンバー同士の賑やかな様子や仲の良さを垣間見ることができるという。そんな高嶺のなでしこの日常のようなシーンの中で、メンバーを見守っていた一匹の猫のキャラクターが、眠りについた9人を空の旅へ誘う。

後半は、猫のキャラクターに誘われたメンバーの見ている夢の世界がイラストで表現され、幻想的でありながらも可愛らしさ溢れる映像となっており、メンバーの楽しそうな表情も含め、明るく元気な高嶺のなでしこが表現された映像に仕上がっているとのことだ。

5月11日からは「エースコックはるさめ×高嶺のなでしこキャンペーン」がスタートし、本日正午からは「生きてりゃいい」のLINE MUSICキャンペーン、ダウンロードキャンペーン、タイムスタンプキャンペーンもスタートした。オリジナルグッズやオリジナル画像がもらえるキャンペーンとなっているので、こちらもぜひチェックしてほしい。

◾️「生きてりゃいい」

2026年5月13日（水）リリース ▼「生きてりゃいい」デジタルキャンペーン

＜LINE MUSICキャンペーン＞

高嶺のなでしこ「生きてりゃいい」をLINE MUSICで9,999回以上聴いてご応募いただいた方全員に、【集合トレカ】をプレゼント！

再生対象期間 : 2026年5月13日（水）00:00〜2026年6月10日（水）23:59まで

応募期間 : 2026年6月11日（木）23:59まで

詳細 : https://www.jvcmusic.co.jp/-/News/A028511/166.html ＜ダウンロードキャンペーン＞

対象期間内に対象サービスにて、高嶺のなでしこ「生きてりゃいい」をご購入後、ご応募くださった方全員に【キャンペーン限定オリジナル画像A】をプレゼント！

対象サービス : iTunes Store、レコチョク、mora、Amazon Music

応募期間 : 2026年5月13日（水）12:00〜2026年5月27日（水）23:59

詳細 : https://www.jvcmusic.co.jp/-/News/A028511/167.html ＜タイムスタンプキャンペーン＞

応募期間内に「生きてりゃいい」のMusic VideoをYouTubeにて視聴し、お気に入りシーンをタイムスタンプを使用してコメントしてください！

コメントしたことが分かるスクリーンショットを撮影の上、期間内に応募フォームにご応募いただいた方全員に【キャンペーン限定オリジナル画像B(メンバー選択可)】をプレゼント！

応募期間 : 2026年5月13日（水）20:00〜2026年5月27日（水）23:59

詳細 : https://www.jvcmusic.co.jp/-/News/A028511/168.html ▼「エースコックはるさめ×高嶺のなでしこキャンペーン」情報

対象商品を買ったレシートで応募できる「エースコックはるさめ×高嶺のなでしこキャンペーン」を実施いたします。

本キャンペーンでしか手に入らないオリジナルデザインのグッズが抽選で合計700名様に当たります。 ＜キャンペーン概要＞

キャンペーン期間 ：2026年5月11日（月）〜2026年7月31日（金）

※レシート対象期間：2026年5月11日（月）〜2026年7月31日（金）

キャンペーンサイト：https://www.acecook.co.jp/campaign/hr2026-takaneko/ 賞品および当選者数：

【A賞】”推し曲聴くのにちょうどいい” オリジナル ワイヤレスヘッドホン 100名様

【B賞】”推し活にちょうどいい” オリジナル アクリルスタンド 10種×10名様 合計100名様

【C賞】”お買い物にちょうどいい” QUOカードPay 500円分 500名様

【Wチャンス】オリジナル2ショット生写真 9種×100名様 合計900名様

【必ずもらえる！】”待ち受けにちょうどいい” オリジナル スマホ壁紙（全９種）

※応募方法や対象商品など詳細情報はキャンペーンサイトをご確認ください ＜2026年5月11日（月）新発売「スープはるさめ マーラーニャン」＞

高嶺のなでしこと「スープはるさめ」が初コラボレーション。メンバーが好きな麻辣湯の味わいを商品化。

グループの愛称「たかねこ」にちなみマーラーニャンと名付けられた本商品は、スパイスが香るピリ辛麻辣湯味スープに5種の彩り豊かな具材を加えた、何度でも食べたくなる味わいです。

発売地区：全国 希望小売価格：210円（税抜）

◾️ライブ情報

＜たかねこフェス vol.6〜サマーセッション〜＞

2026年7月12日（日）東京・EX THEATER ROPPONGI

詳細情報：https://takanenonadeshiko.jp/takanekofes-vol6/ ＜高嶺のなでしこ 4周年Special LIVE＞

2026年8月6日（木）神奈川・KT ZeppYokohama

※詳細は後日発表いたします ＜高嶺のなでしこ 4thファンミーティング＞

2026年8月7日（金）ヒューリックホール東京

※詳細は後日発表いたします