捨てられたわんこの感動的な物語が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で6万9000回再生を突破し、「涙が止まりません」「表情が全然違う」「幸せになれてよかった」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：『ダンボールに閉じ込められ、捨てられた子犬たちがいる』と連絡があり…壮絶な出会いと『現在の光景』】

閉じ込められた子犬たち

TikTokアカウント「dondon.oukoku.cat_dog2」の投稿主さんの家には、6匹のわんこと、47匹のにゃんこ(保護猫含む)が暮らしているそう！今回は、マナちゃん＆カナちゃんとの出会いのエピソードを投稿しました。

ある日のこと、投稿主さんは、「捨てられた子犬たちがいる」という連絡を受けたそう。急いで向かった現場で目にしたのは、ボロボロのダンボール箱から出てきて近辺を徘徊している小さな子犬たちでした。箱には噛み跡が残っており、恐怖の中で必死に逃げ出そうとしていたことが伝わってきたといいます。

寒さや不安に耐えながら身を寄せ合う姿を見て、投稿主さんたちは「絶対に助けたい」と決意。しかし、子犬たちは人間を怖がり、逃げ回ってしまったそうです。簡単には近づけず、保護は決して容易ではありませんでした。それでも根気よく向き合い、なんとか無事に保護。小さな命たちは、新しい場所へ連れて帰られることになりました。

本当の試練の始まり

しかし、本当の試練はそこから始まりました。捨てられた経験による心の傷は深く、子犬たちは人の気配に怯え、なかなか心を開けなかったそうです。近づくだけで身を固くし、不安そうに様子をうかがう毎日。

それでも投稿主さんたちは無理に距離を縮めようとはせず、焦らずゆっくり向き合うことを選んだといいます。優しく声をかけ、安心できる環境を整え、毎日少しずつ寄り添い続けたのです。

そうした時間を重ねるうちに、子犬たちにも少しずつ変化が現れ始めました。最初は警戒していた表情が和らぎ、心からリラックスしていると思える瞬間が増えていったそうです。恐怖しか知らなかった小さな命が、ようやく「安心」を覚え始めていたのでした。

家族になったふたりの笑顔

その後、子犬たちは「マナ」と「カナ」という名前をもらい、新しい家族の一員として暮らし始めたそう。今ではすっかり甘えん坊になり、投稿主さんたちに寄り添いながら穏やかな毎日を過ごしているといいます。

以前は怯えた目をしていたふたりも、今では嬉しそうな笑顔を見せてくれるほど絆が深まったとか。晴れやかな顔で散歩を楽しむ姿からは、たくさんの愛情を受け取ってきたことが伝わってきます。

悲しい始まりを乗り越えたマナちゃんとカナちゃんの姿に、命の大切さと温かな絆を感じるエピソードでした。

この投稿には「嬉しくて涙が出ます…」「保護してくれて本当にありがとう」「家族全員、これからもお幸せに！」などのコメントが寄せられています。

マナちゃんとカナちゃんの最新の様子は、TikTokアカウント「dondon.oukoku.cat_dog2」の他の投稿からチェックすることができます！

写真・動画提供：TikTokアカウント「dondon.oukoku.cat_dog2」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。