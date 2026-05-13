ロア・インターナショナルは、ライフスタイルブランド「OURS7」より、冷却プレートとファンによるW冷却構造を備えたNeck Band Fan『COOLING』を発売した。価格は5,980円（税込）で、公式オンラインストアにて販売されている。

【画像あり】自由に動かせるシリコンアームとカラーバリエーション

本製品は、冷却プレートのひんやり感とファンの風を組み合わせ、首元を素早くクールダウンできる首掛け式扇風機。汗をかきやすい首元を直接冷やすことで、屋外作業や真夏の外出時にも快適に使用できる設計となっている。

冷却モードは2種類から選択可能。プレート冷却（45秒）と休止（15秒）を繰り返す「間欠モード」は、冷却効率とバッテリー消費のバランスを取った基本モードとして用意される。一方の「連続モード」は連続でプレート冷却を行うが、安全のため30分で自動的にオフになる仕様だ。ファン機能と冷却プレート機能は、それぞれ単独でも同時でも使用できる。

冷却効率を高めるため、独自開発の空気循環システムを採用。高熱伝導アルミ放熱板、放熱フィンの最適化、放熱用小型ファンの3つを組み合わせ、本体内部にこもる熱を効率的に排出する。冷却プレート部にはペルチェ素子を用い、長時間でも安定した冷却効果を実現するという。

本体はやわらかく自在に曲がるシリコンアームを採用し、360度好みの角度に調節可能。巻きつけることでコンパクトに収納でき、本体色に合わせた専用ポーチも付属する。スリムなネックバンドとペルチェ部の軽量設計により、通勤・通学・アウトドアなどでも首に負担がかかりにくい構造となっている。

安全面では、羽根を持たないブレードレス方式のファンを採用し、髪の巻き込みリスクを軽減。吹出口には安全カバーを設け、指や異物が入りにくい設計とした。内蔵バッテリーはPSEテスト済みで、過電圧・過電流防止、過充電・過放電防止の安全回路も備えている。

デザインはクリア×マットの質感で、氷のような清涼感を演出。カラーバリエーションはクリームホワイト、アイスミント、アッシュブラックの3色を展開する。

（文＝リアルサウンドテック編集部）