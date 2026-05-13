6月開幕のW杯北中米3カ国大会で日本と同じ1次リーグF組のスウェーデンが12日、代表メンバー26人を発表した。日本とは6月25日（日本時間同26日）の1次リーグ第3戦で対戦する。

攻撃陣はエースFWのヨケレス（アーセナル）、左足首骨折から復帰のイサク（リバプール）、エランガ（ニューカッスル）とプレミアリーグ勢がズラリ。右脚を痛めていたDFホルム（ユベントス）も復帰したが、右膝手術で離脱中のクルセフスキ（トットナム）は選ばれなかった。

ストックホルムで会見したポッター監督は「団結してこそ力強く戦える。選手同士がお互いの実力を最大限に発揮できるようなメンバーを選んだ。W杯は通常と異なり、長い時間で直面するさまざまな課題を共に乗り越えていかないといけない。我々は適切な選手構成により、全員が重要な役割を担うチームを作り上げていく」とコメント。「あらゆる可能性を検討し、手段を尽くした。決断するまでに状況を慎重に検討した。非常に難しい決断だった」と話した。

スウェーデンは6月1日に敵地でノルウェー、4日に壮行試合としてギリシャと対戦。6日にチームの拠点となるテキサス州ダラスへ出発する。

＜スウェーデン代表＞

GK:ヨハンソン（ストーク）、ノルフェルト（AIK）、ゼッターストロム（ダービー）

DF:エクダル（バーンリー）、グドムンドソン（リーズ）、ヒエン（アタランタ）、ホルム（ユベントス）、ラゲルビエルケ（ブラガ）、リンデレフ（アストンビラ）、スミス（ザンクトパウリ）、スタルフェルト（セルタ）、スベンソン（ドルトムント）、ストラウド（ミャルビー）

MF/FW:アリ（マルメ）、アヤリ（ブライトン）、ベリバル（トットナム）、ベルンハルドソン（キール）、エランガ（ニューカッスル）、ヨケレス（アーセナル）、イサク（リバプール）、カールストローム（ウディネーゼ）、ニルソン（クラブ・ブリュージュ）、ニグレン（セルティック）、セマ（ワトフォド）、スバンベリ（ウォルフスブルク）、ゼネリ（ユニオンサンジロワーズ）