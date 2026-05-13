三振しても進塁を狙える「振り逃げ」の別の言い方とは？【スコアラー豆知識/NPB監修】

三振しても進塁を狙える「振り逃げ」は見逃しストライクとも言う！ 三振しても進塁を狙える「振り逃げ」 三振したときに、ワイルドピッチやパスボールをすると、バッターは打者走者として進塁を狙える。これを一般的に「振り逃げ」と呼ぶ。「振り逃げ」というが見逃しストライクでもいい。 出典：『少年野球 スコアのつけ方』監修/一般社団法人 日本野球機構(NPB)