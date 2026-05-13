「会社員のお姉さん」と自称するインフルエンサーさとみあいが13日までに、自身のインスタグラムを更新。浴衣姿を投稿した。

「＃これがこう ってやってみたかったんだよね」とつづり、5月29日に発売する1stDVD「相思相愛」の撮影ショットを公開。紺を基調としたトンボ柄の浴衣を着用し、胸元を限界ギリギリまではだけさせたショットも披露した。

また「DVD発売記念イベント開催決定！」と報告し、今月24日に東京・秋葉原でイベントを実施することも伝えた。

ファンやフォロワーからも「とっても艶やかで素敵ですね〜」「濃い青お似合い」「とても美しい」「天使」「石原さとみに似てる！」などのコメントが寄せられている。

さとみは北海道出身。「ミスアサヒ芸能2025」の候補者にエントリー。SNSのプロフィル欄には「会社員のお姉さん」と記している。趣味はスポーツ観戦、競馬、パチンコ。特技は韓国語、バスケットボール。1stDVD「相思相愛」を5月29日に発売予定。身長166センチ。スリーサイズはB93−W63−H95センチ。血液型O。