13日10時現在の日経平均株価は前日比293.61円（-0.47％）安の6万2448.96円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は852、値下がりは662、変わらずは51。



日経平均マイナス寄与度は183.43円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、東エレク <8035>が107.61円、ＳＢＧ <9984>が95.74円、ＴＤＫ <6762>が50.79円、ファナック <6954>が36.54円と続いている。



プラス寄与度トップはセコム <9735>で、日経平均を42.51円押し上げている。次いでダイキン <6367>が36.87円、三菱商 <8058>が34.19円、オリンパス <7733>が30.84円、ソニーＧ <6758>が20.11円と続く。



業種別では33業種中17業種が値上がり。1位は卸売で、以下、保険、精密機器、サービスと続く。値下がり上位には金属製品、石油・石炭、ガラス・土石が並んでいる。



※10時0分12秒時点



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