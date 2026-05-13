さすがセレブの街！ 7万円の高級ワイン「オーパスワン」が平置きしかも無施錠 芦屋のスーパーの驚くべき光景に「さすがいかり！」「10万以下はデイリーワインです」
日本屈指の高級住宅街として知られる芦屋。今、SNS上ではそんな芦屋のスーパーの驚くべき光景が、大きな注目を集めている。「芦屋のいかりでオーパスワンが平置きで売られてんのわろたwさすがw」とその模様を紹介したのはがぶこさん（@bugabu_ga）。
【写真】高級ワインを鍵もかけずに平置きしている…さすが芦屋です
オーパスワンと言えば、カリフォルニア・ナパヴァレー産のプレミアム赤ワイン。ワイン好きなら「一度は飲んでみたい」と切望するブランドだが、それが鍵もかけられずに平置き…いかりスーパーと言えば関西では高級、上質な品ぞろえで知られるスーパーマーケットチェーンだが、芦屋店（芦屋市岩園町）となると輪をかけてセレブ感覚のようだ。
がぶこさんに話を聞いた。
ーー今回、いかりスーパーに足を運ばれた経緯は？
がぶこ：連休中、みんなのお昼ごはんのお惣菜を買いに行きました。いつもぶっ飛んだ品揃えでおなじみのいかりスーパー芦屋店ですが、今回はお酒売り場でもないところにオーパスワンが箱売りされていたので「さすが岩園いかり！絶対誰か買う！」と思って撮影しました。
ーー普段からすごいお店なんですね…。
がぶこ：ここは15000円のバルサミコ酢が売っていたり、昔はパンの耳がドッグフードコーナーにあったり、たしかにぶっ飛んではいます。ちなみにいかり岩園店では、試食に誰も手をつけないんですよ。なので私が先陣切って食べています。
ーーさすが芦屋ですね。
がぶこ：芦屋駅前の竹園という有名なお肉屋さんで、隣のマダムが「1枚ください…歳なのであまり食べられなくて…」としゃぶしゃぶ肉を1枚買っているのを見たのですが、7500円払って竹の皮に包まれた肉もらってたのには、度肝抜かれました。肉1枚にいくらかけるねん…。
◇ ◇
SNSユーザーたちから
「カリフォルニアでもオーパスワンをこんな雑に扱うショップは見たことない」
「下がたぶんマルゴー、右下はムートン・ロートシルトか？」
「芦屋寄ってたのに〜買ってくれば良かった。なーんて言ってみたいわ」
「10万以下はデイリーワインです」
など数々の驚きの声が寄せられた今回の投稿。読者のみなさんは芦屋の地に足を踏み入れたことはあるだろうか？
（まいどなニュース特約・中将 タカノリ）