日本屈指の高級住宅街として知られる芦屋。今、SNS上ではそんな芦屋のスーパーの驚くべき光景が、大きな注目を集めている。「芦屋のいかりでオーパスワンが平置きで売られてんのわろたwさすがw」とその模様を紹介したのはがぶこさん（@bugabu_ga）。



【写真】高級ワインを鍵もかけずに平置きしている…さすが芦屋です

オーパスワンと言えば、カリフォルニア・ナパヴァレー産のプレミアム赤ワイン。ワイン好きなら「一度は飲んでみたい」と切望するブランドだが、それが鍵もかけられずに平置き…いかりスーパーと言えば関西では高級、上質な品ぞろえで知られるスーパーマーケットチェーンだが、芦屋店（芦屋市岩園町）となると輪をかけてセレブ感覚のようだ。



がぶこさんに話を聞いた。



ーー今回、いかりスーパーに足を運ばれた経緯は？



がぶこ：連休中、みんなのお昼ごはんのお惣菜を買いに行きました。いつもぶっ飛んだ品揃えでおなじみのいかりスーパー芦屋店ですが、今回はお酒売り場でもないところにオーパスワンが箱売りされていたので「さすが岩園いかり！絶対誰か買う！」と思って撮影しました。



ーー普段からすごいお店なんですね…。



がぶこ：ここは15000円のバルサミコ酢が売っていたり、昔はパンの耳がドッグフードコーナーにあったり、たしかにぶっ飛んではいます。ちなみにいかり岩園店では、試食に誰も手をつけないんですよ。なので私が先陣切って食べています。



ーーさすが芦屋ですね。



がぶこ：芦屋駅前の竹園という有名なお肉屋さんで、隣のマダムが「1枚ください…歳なのであまり食べられなくて…」としゃぶしゃぶ肉を1枚買っているのを見たのですが、7500円払って竹の皮に包まれた肉もらってたのには、度肝抜かれました。肉1枚にいくらかけるねん…。



◇ ◇



SNSユーザーたちから



「カリフォルニアでもオーパスワンをこんな雑に扱うショップは見たことない」

「下がたぶんマルゴー、右下はムートン・ロートシルトか？」

「芦屋寄ってたのに〜買ってくれば良かった。なーんて言ってみたいわ」

「10万以下はデイリーワインです」



など数々の驚きの声が寄せられた今回の投稿。読者のみなさんは芦屋の地に足を踏み入れたことはあるだろうか？



（まいどなニュース特約・中将 タカノリ）