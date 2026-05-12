お笑い芸人の中山功太さんが2026年5月12日にXで、お笑いコンビ「サバンナ」の高橋茂雄さんをめぐる騒動について、「番組内で言った『いじめられていた』という表現は完全に不適切でした」と撤回した。「後悔の念で押し潰されています」とし、サバンナの2人や関係者への誹謗中傷はしないよう呼びかけた。

中山さんは5日配信の番組「ナオキマンの都市伝説ワイドショー」（ABEMA）で、「10年くらい、（自分が）ずっといじめられていた先輩がいる」と告白。生放送直前に「こいつがやってるあの仕事、100万貰ってもやらへんわ」と言われるなどしたと明かした。名前は伏せられたが、中山さんは「皆さん良いイメージ持ってると思う」などと話していた。

これがSNSで話題になり、この「先輩」が高橋さんではないかとする声が上がっていた。サバンナの八木真澄さんは10日にXで、高橋さんと中山さんの双方と話をしたとして、「全てコンビであるサバンナの責任です」と謝罪した。その後、高橋さん自身もXで、謝罪していた。

中山さんは12日、「この度、自分の意思で、サバンナ高橋さんに許可を得てこの文章を書かせていただいています」と切り出し、長文を投稿した。

中山さんはまず、「僕が番組内で言った『いじめられていた』という表現は完全に不適切でした」とし、「謝罪して撤回させて下さい」と発言を撤回。

「当時、嫌な思いをし、傷付いた事は事実ですが」としたうえで、「あの言葉は絶対に間違いでした」とした。

続けて、「自分で蒔いた種ですが、日々、その言葉を使ったネットニュース等を目にし、後悔の念で押し潰されています」と胸の内を明かした。

番組内での発言について、「バラエティ番組内の発言として『嫌いな芸人』正式には『昔嫌いだった芸人』と言うべきでした」と振り返った。

高橋さんは「『カラミ』『イジリ』のつもりだった」

中山さんは、高橋さんとの電話での話し合いについて、「当時の僕の気持ちと高橋さんの気持ちを照らし合わせました」と説明。「結果、高橋さんに全く悪意がなかったとわかりました」とした。

中山さんは、「ナオキマンの都市伝説ワイドショー」内で過去に「先輩」（高橋さん）がしたこととして2つのエピソードを話していたが、「いずれも、出演者・スタッフさん・観客・その他関係者の皆様がいる状況での出来事」だったと説明した。

中山さんは高橋さんと直接話す中で、「二人きりで言われたのであれば話は別ですが、ギャラリーが沢山いて、自らが損をする様な状況で、本気で嫌ごとを言う訳がないと気付きました」という。

高橋さんからは「『カラミ』『イジリ』のつもりだった」という説明があったといい、中山さんは「高橋さんは昔から嘘が嫌いな方です。すぐに本当だとわかりました」と明かした。

中山さんは当時について、「当時は芸人としての経験も浅く、緊張感の中、言葉をそのまま受け取ってしまいました。僕の被害者意識が過剰だったかも知れません」と振り返った。

高橋さんとは「わだかまりは全くありません」

続けて中山さんは、「ナオキマンの都市伝説ワイドショー」内での発言について、「出演させていただいた番組内でトークテーマに沿って話させていただく際、その当時のエピソードと高橋さんの実名を、自らの意思で出しました」と説明した。

中山さんは番組側に「名前を隠していただくようお願い」し、実際に名前がわからないよう編集されたことを説明したうえで、「とは言え、現場には出演者もスタッフさんも沢山いる状態です。放送上では匿名になっていても、その場で暴露した事には変わりないと反省しています」と自戒した。

一方、中山さんは「その後、絶対に誰にも言わないと誓いました」とし、「芸人さんからも沢山ご連絡いただきましたが、絶対に名前は出しませんでした」と断言した。

それにもかかわらずSNS上で実名が広まったことについて、「誤解のないように申し上げますが、番組のスタッフさんや出演者の皆様を疑っている気持ちは微塵もありません」という。

中山さんは「本当にこんな事になるとは思っていませんでした。悔やんでも悔やみきれません」と吐露。

「多大なるご迷惑をお掛けしたにも関わらず、高橋さんは電話で真っ先に、僕の事を心配して下さいました」と振り返り、「本当に申し訳ない気持ちでいっぱいです」と思いを明かした。

中山さんは、高橋さんから連絡があった際に「すぐ和解させていただき」とした。「現在もやり取りを続けさせていただいています。わだかまりは全くありません」と、その後の関係についても言及。

中山さんは、「言えた口ではございませんが、サバンナ高橋さん、高橋さんのご家族、相方の八木さんへの誹謗中傷はおやめ下さい」と呼びかけた。

また、マスコミ関係者へは、「よろしければこちらを全文載せていただき、広めていただけると幸いです」とし伝えている。最後には、「この度は、お騒がせし、ご迷惑をお掛けし、本当に申し訳ありませんでした」と、改めて謝罪した。