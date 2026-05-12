世界卓球2026ロンドン大会

卓球の世界選手権（団体戦）ロンドン大会は現地10日までに全日程を終え、女子の日本が6大会連続の銀メダルを獲得した。世界ランキング14位の橋本帆乃香（デンソーポラリス）は決勝・中国戦で同7位の蒯曼に勝利するなど、見せ場たっぷりだった。自身のインスタグラムで公開した写真に表れた人柄が話題になっている。

充実感に満ちた笑顔が弾けた。早田ひな、張本美和ら日本代表メンバーとともに写真に収まった橋本。首からは銀メダルを提げ、他の選手が片手でメダルを持つ中、後列真ん中の橋本だけは両手で大切そうに握りしめている。

橋本は自身のインスタグラムで実際の画像を公開。文面に「世界卓球初めての団体戦。100周年という記念すべき回、そして銀メダル獲得は非常に嬉しく思います」と記し、チームメートや関係者に感謝を伝えた。

日曜夜のゴールデンタイムに地上波中継された決勝では、中国戦の3試合目に登場。蒯曼に3-1で勝利した。粘り強いカットマンの戦いぶりは日本の視聴者に強烈なインパクトを残した。コメント欄では両手でメダルを持つ人柄の良さに触れる声や、プレーへの称賛の声が集まった。

「試合を拝見し、驚愕しました…日本には凄いカットマンがいるんだと…」

「メダルを橋本さんだけ両手で持っているところが人柄が出ていて素敵です」

「他の卓球選手が真似できないプレーをするところ、すごく好きです」

「カットマンの面白さを初めて知りました」

「帆乃香ファン、激増でしょうね」

27歳の活躍には中国メディアからも「スタミナのブラックホール」「橋本帆乃香は現在女子卓球ではトップのカットマン」と畏怖されていた。



（THE ANSWER編集部）