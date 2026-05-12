この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「検索汚染みたいになっている」Uber Eatsを開いたらバーチャルレストランばかりな現状に配達員が苦言

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

デリバリー配達員として活動するレクター氏が自身のYouTubeチャンネルで「【ようやく改善？】注文アプリを開いたら"バーチャルレストランばかり"な件」を公開した。動画では、Uber Eatsにおけるバーチャルレストランの問題点と、公式による新規出店受付終了の決定について、配達員および注文者の視点から持論を展開している。



動画内でレクター氏は、Uber Eats公式から発表されたデータを引用。バーチャルレストランは実店舗に比べて「キャンセル・不完全注文率が58%高い」「商品の入れ忘れ・入れ間違いの発生率が64%高い」といった事実を示しつつ、全体的に注文者の満足度や継続利用率が低い傾向にあることを指摘した。



さらに問題視したのが、同一住所から複数店舗を出店しているように見せかける手法だ。公式の「メニューに類似性や重複が見られる」「同一住所から一店舗しか運営していない店舗にとって不公平な表示となり得る」という見解に対し、レクター氏も「これは完全に不公平ですよね」と強く同意した。



自身も注文アプリをよく利用するというレクター氏は、ホーム画面をスクロールした際に「バーチャルレストランばっかりが表示されたりする」という現状を告白。自身は配達員であるため意図的にスルーしているとしつつも、「検索汚染みたいな感じになっている」と、ユーザーにとって非常に使いづらい状態であることを訴えた。また、注文者が普通の実店舗だと勘違いしてしまう表記が多い点にも苦言を呈している。



こうした状況を改善するため、Uber Eatsは7月1日からバーチャルレストランの新規出店受付を終了することを決定した。レクター氏はこの対応に「結構賛成はしてる」と評価しつつも、「個人的にはもう少し早くてもよかったんじゃないかなと思う」と本音を吐露。長らく放置されていたアプリの利便性低下に対する複雑な思いをにじませた。