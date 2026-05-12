早くも3刷、46エピソード新書き下ろし収録！ リベラル社「夢みる勇気」

記事ポイント 早くも3刷が決定したJR九州・唐池恒二氏の46エピソード新書き下ろし2026年5月16日放送のNHK「新プロジェクトX」に著者が出演予定A6変形版320頁、1,430円（税込）で全国の書店・オンライン書店で発売中 早くも3刷が決定したJR九州・唐池恒二氏の46エピソード新書き下ろし2026年5月16日放送のNHK「新プロジェクトX」に著者が出演予定A6変形版320頁、1,430円（税込）で全国の書店・オンライン書店で発売中

2026年3月18日、リベラル社から『夢みる勇気』（著：唐池恒二）が刊行されました。

早くも3刷が決定し、著者の唐池恒二氏が2026年5月16日放送予定のNHK番組「新プロジェクトX」に出演することも発表されています。

約300億円の赤字を黒字に転換させ、クルーズトレイン「ななつ星in九州」を世に送り出したリーダーの人生哲学が、一冊に凝縮されています。

リベラル社「夢みる勇気」





書名：夢みる勇気著者：唐池恒二定価：1,430円（税込）判型：A6変形版頁数：320頁発行日：2026年3月18日ISBN：978-4-434-37429-6発行元：株式会社リベラル社

黒地に金色の縦組み文字で「夢みる勇気」のタイトルが刻まれた表紙には、「300億円の赤字を黒字化した伝説のトップに学ぶ仕事と人生の流儀」というキャッチコピーが添えられています。

本書は、JR九州の相談役・唐池恒二氏が講演や執筆を通じて語り続けてきた言葉の中から多くの人の心に響いたものを厳選し、46のエピソードを新たに書き下ろした一冊です。

「逃げずに正面から」「2メートル以内は心が通う」など、現場での実体験から生まれた言葉を軸に、仕事と人生の局面ごとに開ける5章構成になっています。

発売からわずかな期間で3刷が決定しており、1,430円（税込）のA6変形版320頁というコンパクトな判型で手元に置きやすい形にまとまっています。

著者・唐池恒二の歩みと「夢みる力」





唐池恒二氏は、1977年に京都大学法学部を卒業後、日本国有鉄道（国鉄）に入社します。

1987年の国鉄分割民営化後はJR九州に移り、「ゆふいんの森」や「あそBOY」をはじめとするD＆S（デザイン＆ストーリー）列車の運行、博多〜韓国・釜山間を結ぶ高速船「ビートル」の就航に尽力してきています。

慢性的に大幅な赤字を計上していた外食事業を黒字化し、東京・赤坂に「赤坂うまや」を出店して念願の東京進出も果たしています。

2009年6月にJR九州の社長に就任し、2011年には九州新幹線の全線開業を成し遂げました。

2013年10月には、企画から運行まで自ら陣頭指揮を執ったクルーズトレイン「ななつ星in九州」の運行を開始させています。

現在は九州旅客鉄道の相談役を務めるとともに、九州観光機構の会長として九州全体の観光を牽引しています。

本書の構成





本書の「はじめに」には、唐池氏直筆のような筆致で記された文章が広がり、読み始める前から著者の思考に触れる構成になっています。

全5章は読み手の状況に合わせて開けるよう設計されており、第1章「もっと成長したいときに」から始まり、第2章「新しいことに挑戦したくなったときに」、第3章「逆境を乗り越えたいときに」、第4章「楽しく、強い組織をつくりたいときに」、第5章「リーダーとして大きく羽ばたきたいときに」と続きます。





「はじめに」の2ページ目には、夢を描き、夢に手足をつけ、かなえたらすぐ次の夢を描くという唐池氏の核心的な考え方が記されています。

46のエピソードはすべて新書き下ろしで、A6変形版という持ち歩きやすいサイズに320頁の密度で収められており、通勤や移動のすき間時間にも開きやすい一冊です。

NHK「新プロジェクトX」出演

2026年5月16日放送予定のNHK番組「新プロジェクトX」に、著者の唐池恒二氏が出演します。

放送回のタイトルは「世界が認めた豪華列車 〜赤字鉄道が起こした奇跡〜」で、JR九州の約300億円の赤字からの黒字転換と、豪華寝台列車「ななつ星in九州」実現という二つの挑戦が取り上げられます。

放送を前に、唐池氏の思想と言葉をまとめた本書に改めて注目が集まっています。

放送回のテーマとなるJR九州の黒字転換と「ななつ星in九州」誕生の原動力として唐池氏が掲げてきたのが、「夢みる力」です。

その具体的な思考過程と言葉が、本書の46エピソードの随所に収められています。

早くも3刷が決定した『夢みる勇気』は、全国の書店・オンライン書店で1,430円（税込）で購入できます。

5章構成の各章がキャリアや状況ごとの入口になっており、JR九州という組織を変革したリーダーの言葉を自分のペースで受け取れる、使い勝手のよい320頁です。

リベラル社「夢みる勇気」の紹介でした。

よくある質問

Q. 本書の46のエピソードは、唐池恒二氏の過去の著作と内容が重複していますか。

A. 本書に収録された46のエピソードは、すべて新たに書き下ろされた内容です。

唐池恒二氏がこれまでの講演や執筆で語り続けてきた言葉の中から多くの人の心に響いたものを厳選し、改めて文章化しています。

Q. NHK「新プロジェクトX」の放送日と取り上げられるテーマはどのようなものですか。

A. 2026年5月16日に放送予定で、タイトルは「世界が認めた豪華列車 〜赤字鉄道が起こした奇跡〜」です。

JR九州の約300億円の赤字からの黒字転換と、豪華寝台列車「ななつ星in九州」実現の二つの挑戦が取り上げられます。

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