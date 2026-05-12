山田涼介が前髪ありの黒髪短髪に大胆イメチェン！透明感が際立つ最新ビジュアルに「幼さあってかわいい」「黒髪の破壊力すごい」「えぐビジュ」「まさに美青年」と絶賛の声

【写真】山田涼介の最新オフショット／『一次元の挿し木』ソロビジュアル／以前のヘアスタイル

Hey! Say! JUMPの山田涼介が、5月12日放送の『DayDay.』（日本テレビ系）に出演。番組公式SNSで公開されたオフショットが反響を集めている。

■山田涼介、前髪あり＆黒髪にヘアチェンジ

公開されたのは、山田が番組のマスコットキャラクター“デイくん”を手にした1枚。

これまで明るめのブラウンヘアをセンター分けにしたスタイルで親しまれていた山田だが、今回のオフショットでは黒髪にカラーチェンジ。前髪を自然に下ろしたラフなスタイルで、やわらかな雰囲気と透明感が際立っている。

ファッションは、白Tシャツにブラックデニム風のシャツジャケットを合わせたシンプルな装い。落ち着いたトーンのコーディネートが、ヘアチェンジ後のビジュアルをより引き立てている。

また、“デイくん”を顔にぴたっと寄せた持ち方も印象的。ぬいぐるみを正面に向けながら、山田自身も穏やかな表情でカメラを見つめており、上品でかわいらしいオフショットとなっている。

■7月スタートのドラマ『一次元の挿し木』主演に決定。ソロビジュアル解禁

山田は、7月放送スタートの読売テレビ・日本テレビ系新日曜ドラマ『一次元の挿し木』で主演を務めることも発表された。

情報解禁にあわせて、遺伝子学を研究する大学院生・七瀬悠（ななせ・はるか）役を演じる山田の1ショットビジュアルが解禁された。タイトル『一次元の挿し木』に合わせ、様々な花や植物をあしらったビジュアルとなっている。

SNSでは「幼さあってかわいい」「黒髪だ！」「えぐビジュ」「黒髪の破壊力すごい」「ヘアスタイル好みすぎる」「ドラマ楽しみすぎる」「まさに美青年」といった声が寄せられている。

■以前はブラウンヘアをセンター分けにしていた山田涼介