MISIAが、セイコーグループ株式会社（以下「セイコー」）の次世代育成活動「時育®」の新たな企業CMソングに、新曲「太陽のパレード」が起用されたことを発表した。

「太陽のパレード」は、開催中の全国ライブツアー＜MISIA 星空のライヴXIII GRAND HORIZON＞でも披露され、本ツアーを象徴する楽曲としてすでにファンからも親しまれているという。

セイコーは、「太陽のパレード」が持つ前へ進む力をやさしく照らし出すようなメッセージが、「時育®」を通じて、挑戦するすべての子どもたちの一歩一歩に寄り添い、その成長の瞬間を後押ししたいという想いと深く重なり、本楽曲の採用に至ったとしている。

今回制作された新企業CMでは、「スポーツ」に向き合う子どもたちの時間に焦点を当て、過去の陸上・水泳プログラムで撮影された写真を通じて、「時育®」の世界観を描いている。本CMは、コーポレートサイトの「時育®」ページで公開しているほか、今後、地上波やセイコーが協賛するイベント会場等での放映放送を予定している。

MISIAは現在、全国ライブツアー＜MISIA 星空のライヴXIII GRAND HORIZON＞を開催中だ。先日、神奈川・Kアリーナ横浜にてアリーナツアーをファイナルを迎えたが、今後は5月14日、15の福岡市民ホール公演を皮切りに9月まで続くホールツアーをスタートする。

◾️リリース情報 ▼「ラストダンスあなたと」

配信：https://va.lnk.to/wj7Pdj

作詞：MISIA, HIDE、作曲：HIDE、編曲：松井寛

※劇場版『名探偵コナンハイウェイの堕天使』主題歌 ▼LIVE Blu-ray & DVD『THE TOUR OF MISIA 2025 LOVE NEVER DIES』

購入：https://VA.lnk.to/I3LwNc ○商品形態

完全生産限定盤（Blu-ray＋CD＋カレンダー）￥10,500（税込）BVXL-147〜149

通常盤（Blu-ray＋CD）￥9,000（税込）BVXL-150〜151

完全生産限定盤（DVD＋カレンダー）￥9,000（税込）BVBL-198〜199

通常盤（DVD）￥7,500（税込）BVBL-200 ○完全生産限定盤 詳細（Blu-ray / DVD共通）

LPサイズ透明スリーブ特別仕様

封入：LPサイズジャケット＆LPサイズカレンダー計7枚（両面デザイン）

サイズ：天地312.9mm×左右314mm×背15.8mm ○Blu-ray盤限定特典

『LOVE NEVER DIES』収録曲のRemix Album CD付き

アルバム『LOVE NEVER DIES』収録曲の中から、本作のために新たにRemixされた楽曲を収録。 ○映像収録曲

1.フルール・ドゥ・ラ・パシオン

2.Escape

3.CHANGE MY WORLD

4.ゆびきりげんまん(SEIKO ver.)

5.愛をありがとう

6.オルフェンズの涙

7.Be KIND

8.希望のうた

9.明日へ

10.DJ EMMA PLAY

11.House Medley

LOVE NEVER DIES

〜Never gonna cry!

〜忘れない日々

〜逢いたくていま

〜Everything

〜INTO THE LIGHT

〜明日晴れるといいな

12.つつみ込むように・・・

13.Higher Love

14.THE GLORY DAY

15.はんぶんこ

16.アイノカタチ ○Remix Album収録曲

明日晴れるといいな (DJ YAMARIKI Remix)

明日晴れるといいな (DJ Spen & Michele Chiavarini Main House Mix)

LOVE NEVER DIES (David Morales Classic Club Mix)

CHANGE MY WORLD (DJ Spinna Remix)

フルール・ドゥ・ラ・パシオン (Dimitri From Paris City Pop Club Remix)

傷だらけの王者 (DJ EMMA Remix)

Be KIND (DJ Spinna Remix)

◾️＜STARTS presents MISIA 星空のライヴXIII GRAND HORIZON The Future Begins at the Grand Horizon Rhythmedia 30th Anniversary＞

特設サイト：https://hoshizora.misiasp.com/xiii/ 2026年

5月14日（木）15日（金）福岡・福岡市民ホール 大ホール

5月19日（火）熊本・熊本城ホール

5月21日（木）大分・iichikoグランシアタ

5月28日（木）愛媛・松⼭市⺠会館

5月29日（金）香川・レクザムホール（⾹川県県⺠ホール）

6月10日（水）山形・やまぎん県民ホール（山形県総合文化芸術館）

6月12日（金）秋田・あきた芸術劇場ミルハス大ホール

6月17日（水）長崎・ベネックス長崎ブリックホール大ホール

6月19日（金）福岡・福岡市⺠ホール大ホール

6月26日（金）広島・上野学園ホール（広島県立文化芸術ホール）

6月28日（日）山口・KDDI維新ホール

7月2日（木）鹿児島・宝山ホール（鹿児島県文化センター）

7月4日（土）佐賀・ミズ ウェルビーホール（佐賀市文化会館）

7月7日（火）長崎・対⾺市交流センター

7月11日（土）12日（日）沖縄・沖縄コンベンションセンター劇場棟

7月19日（日）東京・SGC HALL ARIAKE

7月25日（土）26日（日）台北ミュージックセンター

8月2日（日）群馬・高崎芸術劇場 大劇場

8月6日（木）岐阜・⻑良川国際会議場 メインホール

8月12日（水）13日（木）京都・ロームシアター京都

8月19日（水）新潟・新潟県⺠会館

8月22日（土）23日（日）石川・本多の森 北電ホール

8月28日（金）宮城・仙台サンプラザホール

9月5日（土）6日（日）山梨・河⼝湖ステラシアター