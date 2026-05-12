お笑いコンビ「タイムマシーン3号」山本浩司（46）が11日に放送された日本テレビ系「しゃべくり007」（月曜後9・00）に出演。10年以上もの間、一途に片思いを寄せていた女性タレントの存在を告白した。

スタジオには山本と相方・関太の家族も登場。山本の母親と兄の「早く結婚してほしい」という願いが伝えられた。すると、MCの上田晋也が山本の幼なじみから「10年以上前から渕上さんという女性をカワイイと言っており、ちょっと前に飲んだ時も“告白してフラれた”と言っていたので、今も好きなんだと思います」というタレコミを紹介した。

この女性について、山本は「13年ぐらい前に共通の友人を通して知り合った」とし「タレントさんをやってる方で」と明かした。山本が好意を寄せている女性はタレントやモデルとして活動している渕上彩夏。2016年4月に芸能界を引退したが、18年4月から地元の熊本でタレント活動を再開している。

山本は渕上が熊本に戻ってからも「たまに会ったりとかしてて」と、交流が続いているとした。これに上田が「山本が一方尾的に好きとかって感じなの?」と核心を突くと、山本は反射的に「そうです。僕が一方的に好きで」と返した。

答えてすぐに「こんな話…テレビでするの?俺…この話。タレントさんよ!相手。大丈夫なの?」と我に返って焦り、スタジオは笑いに包まれた。後に引けなくなった山本は「何年か前に“好きだ”って伝えさせていただいて」と思いを伝えていることを告白した。

しゃべくりメンバーたちが前のめりになって話を聞く中、告白のシチュエーションについては「熊本まで行って。3年ぐらい前。2人でドライブして、ちょっと山の上に行って…満天の星空だったので、もう…絶対言いたくなっちゃって“好きだ”って」と、ロマンチックな告白シーンを振り返った。

「好きです。付き合ってください」と思いを伝えられた渕上は「ちょっと待って。考える時間ほしいから」と返事を保留。山本は返事をもらえぬまま帰京し「何カ月後かに“ごめん。やっぱり友達としてしか見られない”っていうメッセージをいただきまして」と、恋は実らなかった。それでも「悔しながらも自分の中ではいい思い出になったなって気持ちではいます」と踏ん切りはついたとした。

だが、スタジオに13年間片思いをした渕上本人がサプライズ登場し「何度か告白されてる」と暴露した。これには「全然諦めてねぇじゃん」などと一斉にツッコミを入れられた山本は「いいでしょ!好きなんだから!好きだったんだから」と訴えて笑いを誘った。