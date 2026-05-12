バスケットボールBリーグのB1チャンピオンシップ(CS)は11日に1試合が行われ、準決勝進出の4チームがそろいました。

勝った方が次のラウンドに進む「GAME3」では、千葉ジェッツが群馬クレインサンダーズに72−68で勝利。後半に入り逆転すると、4点差で逃げ切りました。前の試合で無得点だった金近廉選手が4本の3ポイントシュート決めるなど、14得点と奮闘。同地区のライバルに対して、先に1敗してから2連勝の逆転勝利で勝ち上がりました。

また、すでに長崎ヴェルカがアルバルク東京に2連勝、琉球ゴールデンキングスがシーホース三河に2連勝、名古屋ダイヤモンドドルフィンズが宇都宮ブレックスに2連勝と、3チームが4強入りを決めており、準決勝進出の4チームが決定。4チームのうち、長崎、琉球、名古屋Dの3チームが西地区となります。

準決勝は西地区1位の長崎と東地区2位の千葉J、西地区3位の琉球と西地区4位の名古屋Dが対戦。長崎、琉球のホームで行われます。

▽準決勝の対戦カードと日程

〈5月15日 第1戦〉

長崎 vs 千葉J

琉球 vs 名古屋D

〈5月16日 第2戦〉

長崎 vs 千葉J

琉球 vs 名古屋D

〈5月18日 第3戦〉長崎 vs 千葉J琉球 vs 名古屋D