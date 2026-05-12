【バスケB1】CSの4強が決定！ 西地区から3チーム 千葉Jが群馬とのGAME3を制す
バスケットボールBリーグのB1チャンピオンシップ(CS)は11日に1試合が行われ、準決勝進出の4チームがそろいました。
勝った方が次のラウンドに進む「GAME3」では、千葉ジェッツが群馬クレインサンダーズに72−68で勝利。後半に入り逆転すると、4点差で逃げ切りました。前の試合で無得点だった金近廉選手が4本の3ポイントシュート決めるなど、14得点と奮闘。同地区のライバルに対して、先に1敗してから2連勝の逆転勝利で勝ち上がりました。
また、すでに長崎ヴェルカがアルバルク東京に2連勝、琉球ゴールデンキングスがシーホース三河に2連勝、名古屋ダイヤモンドドルフィンズが宇都宮ブレックスに2連勝と、3チームが4強入りを決めており、準決勝進出の4チームが決定。4チームのうち、長崎、琉球、名古屋Dの3チームが西地区となります。
準決勝は西地区1位の長崎と東地区2位の千葉J、西地区3位の琉球と西地区4位の名古屋Dが対戦。長崎、琉球のホームで行われます。
▽準決勝の対戦カードと日程
〈5月15日 第1戦〉
長崎 vs 千葉J
琉球 vs 名古屋D
〈5月16日 第2戦〉
長崎 vs 千葉J
琉球 vs 名古屋D
長崎 vs 千葉J
琉球 vs 名古屋D