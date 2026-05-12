「ヴィクトリアＭ・Ｇ１」（１７日、東京）

桜花賞、秋華賞を制した昨年の２冠牝馬エンブロイダリーが３つ目の勲章を獲りにきた。前哨戦の阪神牝馬Ｓでは、同世代のカムニャックを振り切って勝利。森一師は「前走を逃げたのは枠順の関係ですね。想定した範囲内の競馬でした。道中で気負う感じもなく、息もしっかり入って、最後の脚もしっかりしていて強い内容だった」と、満足げに振り返る。

前走後は２週間の短期放牧。レース２週間前に美浦トレセンへ戻ってきた。「使ってのダメージもあったけど、いい感じで帰ってきてくれました。香港で大きく負けた後で半信半疑だったけど、（前走は）強かった。古馬になって体つきがひと回り大きくなり、体幹も強くなった」

１週前は水曜に軽く坂路を駆け上がり、翌日に美浦Ｗで併せ馬。１馬身先行させたダノンクラウディア（３歳未勝利）を直線に入った瞬間、一気に抜き去った。最後までしっかり負荷をかけ、ラスト２Ｆは１１秒１−１１秒１。「前走が逃げる形になったので、折り合えるかの確認。前半で少し力むところがあったけど、マイルを使う上でいい推進力があった。３、４コーナーの抜け出す時の脚がすごく、最後の２Ｆも時計的にいい感じ」と笑みを浮かべた。

東京マイルは重賞初制覇を飾った舞台。指揮官は「クイーンＣが強い競馬でした。前でも後ろでも大丈夫ですし、舞台は適しています」と自信ありげな口ぶり。マイル女王の座へ視界は良好だ。

〈１週前診断〉美浦Ｗで６Ｆ８３秒８−１１秒１（直一）。前を走る僚馬を目標に進み、残り１Ｆ手前では脚力の違いで早々と前へ。鞍上のゴーサインに反応すると、一気に伸びて４馬身先着。鋭い動きは前走以上だ。