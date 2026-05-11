【無印良品】夏の味方！ UVカット＆冷房対策に最適な「Vネックカーディガン」が新登場
無印良品から、UVカット加工を施した糸で編み立てた「UVカットライトニットVネックカーディガン」が登場。さらさらとした肌触りと清涼感のある薄手素材で、暑い日でも快適に羽織れる工夫が詰まっています。
【投稿】無印良品公式XのUVカット商品
▼婦人 UVカットライトニットVネックカーディガン（税込2990円）
透け感がややあり、見た目にも涼しげなVネックデザイン。スモーキーブルーやライトグレーなど、合わせやすいカラー展開が豊富です。首元にタグがない仕様や、腕回りに余裕がある作りで、Tシャツの上からでももたつかずに着用できます。
▼UVカットシリーズのバリエーション
Vネックのほかにも、クルーネックタイプや五分袖セーターなど、用途に合わせて選べるラインナップがそろっています。ネットストア限定で税込5000円以上の購入で配送料無料のため、これからの季節に向けてまとめ買いもおすすめです。
※画像はイメージです
※店舗によって取り扱いのない場合があります
(文:All About ニュース編集部)
【投稿】無印良品公式XのUVカット商品
屋外でも室内でも！ 1枚あると安心な機能性今回のカーディガンは、軽量でコンパクトにたためるのが大きな魅力。バッグに入れて持ち運びやすく、屋外では紫外線から肌を守り、冷房の効いた室内ではサッと羽織って寒さをしのげます。アフリカの自然が育てた綿を使用しており、環境にも配慮された1枚です。
透け感がややあり、見た目にも涼しげなVネックデザイン。スモーキーブルーやライトグレーなど、合わせやすいカラー展開が豊富です。首元にタグがない仕様や、腕回りに余裕がある作りで、Tシャツの上からでももたつかずに着用できます。
ユーザーの評価は？ 「さらっとした着心地」が好評レビューでは5点満点中4.9点と非常に高い評価を獲得。しわになりにくさや、さらっとした着心地が評価されているようです。ゆったりした丈感で、どんなボトムスとも相性抜群です。
▼UVカットシリーズのバリエーション
Vネックのほかにも、クルーネックタイプや五分袖セーターなど、用途に合わせて選べるラインナップがそろっています。ネットストア限定で税込5000円以上の購入で配送料無料のため、これからの季節に向けてまとめ買いもおすすめです。
※画像はイメージです
※店舗によって取り扱いのない場合があります
(文:All About ニュース編集部)