無印良品の「UVカットライトニットVネックカーディガン」を徹底解説。UVカット加工を施した軽やかな素材で、真夏の紫外線対策から室内での冷房対策までマルチに活躍する一着をご紹介します。（サムネイル画像出典：PIXTAより）

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無印良品から、UVカット加工を施した糸で編み立てた「UVカットライトニットVネックカーディガン」が登場。さらさらとした肌触りと清涼感のある薄手素材で、暑い日でも快適に羽織れる工夫が詰まっています。

【投稿】無印良品公式XのUVカット商品

屋外でも室内でも！ 1枚あると安心な機能性

今回のカーディガンは、軽量でコンパクトにたためるのが大きな魅力。バッグに入れて持ち運びやすく、屋外では紫外線から肌を守り、冷房の効いた室内ではサッと羽織って寒さをしのげます。アフリカの自然が育てた綿を使用しており、環境にも配慮された1枚です。

▼婦人 UVカットライトニットVネックカーディガン（税込2990円）
透け感がややあり、見た目にも涼しげなVネックデザイン。スモーキーブルーやライトグレーなど、合わせやすいカラー展開が豊富です。首元にタグがない仕様や、腕回りに余裕がある作りで、Tシャツの上からでももたつかずに着用できます。

ユーザーの評価は？ 「さらっとした着心地」が好評

レビューでは5点満点中4.9点と非常に高い評価を獲得。しわになりにくさや、さらっとした着心地が評価されているようです。ゆったりした丈感で、どんなボトムスとも相性抜群です。

▼UVカットシリーズのバリエーション
Vネックのほかにも、クルーネックタイプや五分袖セーターなど、用途に合わせて選べるラインナップがそろっています。ネットストア限定で税込5000円以上の購入で配送料無料のため、これからの季節に向けてまとめ買いもおすすめです。

※画像はイメージです
※店舗によって取り扱いのない場合があります
(文:All About ニュース編集部)