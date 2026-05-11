このキー、サイズ感バグってるよ。

PC作業でド定番のショートカットは、コピー＆ペーストかと思います。でもショトカはホントに多種多様で、4キー同時押しで発動するものなんかもあります。

それらを1キーで行うのに重宝するのが、いわゆる「左手デバイス」。

この界隈はピンキリで、たとえば22キータイプもあればたったの3キーだけというものも、マウスと一体型もあります。あんまり多いと覚えきれないんで、自分に合ったものが1番です。

もはやキーとは呼べない巨大さ

Keychronの「Q0 Mini 8K Action Key」はたったの1キーだけという超絶シンプルな左手デバイス。しかし常軌を逸するのはそのサイズ！

なんと高さが約93mm、横幅も92.2mmです。左手デバイス界の巨塔です。たぶんまぁまぁジャマです。

Meet the Keychron Q0 Mini 8K - a big mechanical key with a full metal base. Powered by an 8000Hz polling rate for ultra-responsive, low-latency performance. Customize every action with QMK & Launcher-from shortcuts to macros, all in one tap.

Get it https://t.co/erxYGWPRrc pic.twitter.com/tk0wAoaIiw - Keychron (@KeychronMK) April 22, 2026

土台部分はアルミ製で、耐久性と高級感も期待できますね。

macOSもWindowsもLinuxも対応しており、USB-Cで接続。専用アプリでどんなショートカットも、ソフトの起動も最大8000Hzの超高性能ポーリングレート（1秒間にPCへデータを送信する回数）で一撃必殺です。

普段はカラフルに光るオブジェ

「Q0 Mini 8K Action Key」は、上部のキャップだけでなくメカニカルスイッチも巨大。一般的なスイッチより64倍というバカデカさです。

RGB LEDライトでカラフルに光り、5種類のパターン、色や明るさ、点滅速度も選べます。設定した1キーは常時使うことはないと思うので、普段はRBGライトを楽しむことになりますね。

Image: Keychron

キャップは外周が半透明で中が透けて見えますが、3D印刷でオリジナルも作成可能。芸術的でブっ飛んだキャップを創造するのもおもしろいでしょう。

何のショトカを設定しよう？

ショートカットは、使用頻度が高いものを設定したいところ。文字入力ならエンターを設定したら楽しいかも。ゲームなら攻撃ボタンを充てたいですね。

緊急時専用に「ボスが来たボタン」もアリ。デスクトップの表示「Win＋D」や、全てののウィンドウを最小化する「Win＋M」、またはスリープの「Win＋X→U→S」という手間を1キーに集約するなど。これだと毎日の仕事終わりにも使えます。

しかし64倍のデカさなので、押す前にボスからバレてそうです。それなら横幅582mmの巨大キーボードと並べたら違和感ないかも。

「Q0 Mini 8K Action Key」は64.99ドル（約1万円）でどうぞ。

Source: X, Keychron via YANKO DESIGN