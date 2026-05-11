木村多江、母親との幼少期ショット公開「綺麗で素敵なお母さん」「ほっぺがぷくぷくで可愛らしい」と反響【母の日】
【モデルプレス＝2026/05/11】女優の木村多江が5月11日、自身のInstagramを更新。母親との幼少期ショットを公開した。
【写真】55歳女優「よく似てる」母親顔出しの幼少期ショット
「私が今ここにいるのは母が愛情をかけて育ててくれたから。そして私を支えてくれるもう1人の母や母のように助けてくれた人たち。ありがとう。みんな幸せで健やかでいてね Happy mother’s day」と母親や周囲の人々への母の日の想いをつづった木村。まだ髪の毛が生えそろう前の赤ちゃんの木村を抱き、笑顔で頬ずりをしている母親との親子ショットを公開した。
この投稿に、ファンからは「お母さんよく似てる」「綺麗で素敵なお母さん」「ほっぺがぷくぷくで可愛らしい」「愛情かけられてたのが伝わる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】55歳女優「よく似てる」母親顔出しの幼少期ショット
◆木村多江、母親との幼少期ショット公開
「私が今ここにいるのは母が愛情をかけて育ててくれたから。そして私を支えてくれるもう1人の母や母のように助けてくれた人たち。ありがとう。みんな幸せで健やかでいてね Happy mother’s day」と母親や周囲の人々への母の日の想いをつづった木村。まだ髪の毛が生えそろう前の赤ちゃんの木村を抱き、笑顔で頬ずりをしている母親との親子ショットを公開した。
◆木村多江の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「お母さんよく似てる」「綺麗で素敵なお母さん」「ほっぺがぷくぷくで可愛らしい」「愛情かけられてたのが伝わる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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