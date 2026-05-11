5月6日に福島県郡山市の磐越自動車道で、新潟市にある私立北越高校の男子ソフトテニス部員を乗せたマイクロバスがガードレールに衝突した事故。高校生など21人が死傷し、バスを運転していた若山哲夫容疑者（68）が過失運転致死傷の疑いで逮捕された。

若山容疑者は調べに対し容疑を認め、“速度の見極めが甘かった”などと供述しているという。いっぽうバスの手配をめぐり、バス運行会社・蒲原鉄道と高校の主張が食い違いを見せている。

「蒲原鉄道は6日夜に開いた記者会見で、高校側から“貸し切りバスではなく低コストなレンタカーの手配を依頼された”、“ドライバーも紹介してほしいと依頼された”と説明。なお、ドライバーはバス会社の従業員や関係者ではなく、営業担当の“知り合いの知り合い”だったとのことです。

しかし高校は7日夜に開いた記者会見で、蒲原鉄道の主張を真っ向から否定。男子ソフトテニス部の顧問が営業担当に、“人数・発着時間・行先などを伝えて貸し切りバスの手配を依頼した”、“遠征終了後に代金を支払うことになっていた”と説明していました」（全国紙社会部記者）

責任の所在が定まらないなか、学校側の対応はさらなる波紋を広げることに――。

「この度は生徒を安全に引率すべき立場にありながら、このような惨事を防げなかったこと、責任を重く感じております」

10日夕方に学校が開いた2回目の記者会見で、神妙な表情でこう語ったのは男子ソフトテニス部顧問・寺尾宏治教諭。蒲原鉄道の営業担当・金子賢二氏にバスの手配を依頼した当事者とされているが、改めて同社の主張を真っ向から否定したのだ。

寺尾氏は当日の経緯について「私は運転手とは面識はなく、このときが初対面でした」とし、自身がバスに同乗しなかったことをこう明かした。

「私は当初、バスに同乗する予定でしたが、 生徒全員が乗り込み、荷物を積んだところ、出入り口付近まで荷物があり、私がバスに乗り込むことが難しいと思ったことと、馴染みのない場所なので現地で車があった方が便利だと思い、自分の車で移動することを生徒と金子氏に伝え、自分の車に向かいました」

その上で「いま振り返ると、私がバスに同乗しなかった、この判断が誤りであったと思います」とコメントし、後悔の念をこう口にしていた。

「朝、運転手と会った際は特に変わった様子は感じませんでしたが、今回の事故後に、事故を起こす前から運転手の運転が正常ではなかったとの話を聞き、私がバスに同乗していれば、運転者の異変に気づき、運転を止めさせるなどして事故を防ぐことができたのではないかと思っています」

手元の資料を読み上げていたためか、始終、俯きながら説明していた寺尾氏。だが、自らの判断が誤りだったと反省の弁を述べる場面では、声を震わせ、溜息まじりに目をしばたたかせる姿も見受けられた。

いっぽう寺尾氏によれば、金子氏には過去に何度もバスの運行を依頼していたとのこと。その上で「私が金子氏に対して、費用を安く抑えたいからレンタカーを手配してほしいと依頼したことはありません。また運転手の紹介を依頼したこともありません」と、改めて蒲原鉄道の主張を否定していた。

■杜撰な安全管理が露呈も…会見最後に部活顧問が語ったバス会社への“苦言”

会見では真っ先に自身の判断を責めた寺尾氏だったが、バス手配に関する契約管理や安全確認における実態も新たに判明した。前出の全国紙社会部記者は言う。

「高校と蒲原鉄道とのやりとりは口頭だったといい、事前の正式な見積書や契約書の取り交わしは行われていませんでした。さらに、国が事業者に交付を義務付けている運送引受書を高校が受領していなかったことも判明。

事故現場にはバス会社が運転手に渡したと見られるメモ書きが見つかっており、人数や行き先が記されていたといいます。このほか、蒲原鉄道の担当者から運転手に手渡されたとされる、3万3000円の手当が入った封筒も見つかっていたそうです。

また寺尾氏からは、過去に蒲原鉄道から発行された請求書には2パターンあったとの説明がありました。ひとつは『貸し切りバス』、もうひとつは『レンタカー代・人件費』と項目に記されていたそうです。しかし寺尾氏は総額を確認するのみで、支払い担当者に渡していたというのです。

そのほか、寺尾氏は事故当日にバスのナンバープレート及び運転手の所属を確認していませんでした。白ナンバーのバスを使って有償で運送することは“白バス行為”と呼ばれ、道路運送法に抵触する可能性があります。しかし寺尾氏は、これまでの遠征でもバスが緑ナンバーか白ナンバーかを気にかけていなかったといいます」

そんな寺尾氏は、会見の最後で蒲原鉄道に対する率直な思いを問われ、「急遽の遠征、練習試合だったりとかで、結構、金子さんには融通をきいてもらったというような思いでおりまして。だからこそ信頼していましたし、わがままを言わせてもらったところもあるんですよね」と感謝。

続けて「レンタカー、社員ではない運転手ということが今回、こういう事故に繋がってしまったのは非常に残念ですし、私としてはちゃんと社員さんが運転してくれるものだという風に思って」と述べ、「もしかすると金子さん的には、“少しでも安く済ませた方が寺尾が喜ぶんじゃないか”とか、そういう風に思った可能性もありますし。そういったところでは、感情が非常に複雑ではあります」と語っていた。

前出の社会部記者は言う。

「北越高校で10年以上勤務する寺尾氏の赴任当時から、すでに高校と蒲原鉄道との取引はあったといいます。バス会社との慣習を見直すことなく、部活側に安全管理を“丸投げ”していた高校側の責任は重大でしょう。ただ、顧問である寺尾氏の監督責任も問われていますが、そもそもナンバープレートや運転手の所属などの確認を怠っています。いまも高校と蒲原鉄道の主張は食い違ったままで、事故の全容は解明されていません。そうしたなか、寺尾氏の“同乗しなかった判断は誤り”“社員ではない運転手は残念”などとの発言は、蒲原鉄道に問題点を正しく認識していないように映ります」

実際、会見に出席した寺尾氏の弁明に、違和感を抱いた人も少なくないようだ。ネットニュースのコメント欄では、“被害者アピール”と厳しい声が相次いでいる。

《問題のすり替えがひどい。問題は同乗ではなく、どうして安全が確認できない車を使ったのかといこと》

《同乗しなかった事を悔いるのではなく、蒲原鉄道に対してどんな発注の仕方をしたのか（今迄してきたのか）が聞きたいのです。 もしも蒲原鉄道の言っている事が本当だったとしたら、学校側は大きな嘘をついたことになります。大事な生徒が命を落としているのですから、その事を重く受け止め正直に話し、何が問題だったのか、どうしたら防ぐことが出来たのかと言う事を誠心誠意語ってもらいたいです》

《乗っていたらっていう発言が意味不明。乗っていたらあたかも事故は防げたみたいなことを言ってるけど、そんなわけないでしょ。謝罪のつもりなのか知らないけど、逆に亡くなった方にも怪我をした方にも失礼。聞いていて不快極まりない。 そんなことより学校側とバス会社側、どちらの主張が正しいのかを明確にして、同じようなことやや繰り返さないように対策を立てることを第一に考えて欲しい》（すべて原文ママ）