※決算発表の集中期間(4月24日～5月15日)は、『決算特報』を毎日3本配信します。

　１．★本日の【サプライズ決算】 速報　　＜16時40分＞に配信
　２．★本日の【サプライズ決算】 続報　　＜18時00分＞に配信
　３．★本日の【イチオシ決算】 　　　　　＜20時00分＞に配信
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　【株探プレミアム】会員向けには、より早い“超速報”を毎日2本配信します。
　１．★本日の【サプライズ決算】 超速報　　　　＜15時40分＞に配信
　２．★本日の【サプライズ決算】 超速報・続報　＜16時10分＞に配信

ご注目ください。なお、配信時間は多少前後します。

5月12日の決算発表銘柄（予定）　★は注目決算
　■取引時間中の発表
　　◆本決算：
　　　<1803> 清水建 [東Ｐ]
　　　<2267> ヤクルト [東Ｐ]
　　　<3407> 旭化成 [東Ｐ]
　　　<4732> ＵＳＳ [東Ｐ]
　　　<4901> 富士フイルム [東Ｐ]
　　★<5801> 古河電 [東Ｐ]
　　★<5802> 住友電 [東Ｐ]
　　　<6460> セガサミー [東Ｐ]
　　★<7011> 三菱重 [東Ｐ]
　　★<7012> 川重 [東Ｐ]
　　　<7220> 武蔵精密 [東Ｐ]
　　　<7261> マツダ [東Ｐ]
　　　など118社
　　◆第1四半期決算：
　　　<5201> ＡＧＣ [東Ｐ]
　　　など10社
　　◆第2四半期決算：
　　　<3176> 三洋貿易 [東Ｐ]
　　　など7社
　　◆第3四半期決算：
　　　<1431> リブワーク [東Ｇ]
　　　など3社

　■引け後発表
　　◆本決算：
　　　<2432> ディーエヌエ [東Ｐ]
　　　<2871> ニチレイ [東Ｐ]
　　　<3110> 日東紡 [東Ｐ]
　　　<4507> 塩野義 [東Ｐ]
　　　<4536> 参天薬 [東Ｐ]
　　　<5019> 出光興産 [東Ｐ]
　　　<5831> しずおかＦＧ [東Ｐ]
　　★<5838> 楽天銀 [東Ｐ]
　　　<6367> ダイキン [東Ｐ]
　　　<6471> 日精工 [東Ｐ]
　　　<6479> ミネベア [東Ｐ]
　　★<6752> パナＨＤ [東Ｐ]
　　　<6753> シャープ [東Ｐ]
　　★<6963> ローム [東Ｐ]
　　　<7186> 横浜ＦＧ [東Ｐ]
　　　<7550> ゼンショＨＤ [東Ｐ]
　　　<7701> 島津 [東Ｐ]
　　　<7733> オリンパス [東Ｐ]
　　　<7752> リコー [東Ｐ]
　　★<8308> りそなＨＤ [東Ｐ]
　　　<9005> 東急 [東Ｐ]
　　　<9513> Ｊパワー [東Ｐ]
　　　<9735> セコム [東Ｐ]
　　　など107社
　　◆第1四半期決算：
　　★<3436> ＳＵＭＣＯ [東Ｐ]
　　　<4452> 花王 [東Ｐ]
　　　<4911> 資生堂 [東Ｐ]
　　　<4912> ライオン [東Ｐ]
　　　など18社
　　◆第2四半期決算：
　　　<166A> タスキＨＤ [東Ｇ]
　　　など6社
　　◆第3四半期決算：
　　　<6728> アルバック [東Ｐ]
　　　など9社

　■発表時間未確認　　※カッコ()内は直近決算発表の公表時刻
　　◆本決算：
　　　<1969> 高砂熱 [東Ｐ] 　　　(前回08:50)
　　　<4676> フジＨＤ [東Ｐ] 　　(前回16:45)
　　　<5021> コスモＨＤ [東Ｐ] 　(前回15:30)
　　★<9433> ＫＤＤＩ [東Ｐ] 　　(前回15:45)
　　　など23社
　　◆第1四半期決算：
　　　<4477> ＢＡＳＥ [東Ｇ] 　　(前回15:30)
　　　など7社
　　◆第2四半期決算：
　　　<7806> ＭＴＧ [東Ｇ] 　　　(前回08:30)
　　　など8社
　　合計316社

※「株探」では、株価、PER、利回りなどを併記した【決算発表予定】銘柄一覧をご覧いただけます。

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