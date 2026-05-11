明日の決算発表予定 三菱重、古河電、ＳＵＭＣＯなど316社 (5月11日)
※決算発表の集中期間(4月24日～5月15日)は、『決算特報』を毎日3本配信します。
１．★本日の【サプライズ決算】 速報 ＜16時40分＞に配信
２．★本日の【サプライズ決算】 続報 ＜18時00分＞に配信
３．★本日の【イチオシ決算】 ＜20時00分＞に配信
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１．★本日の【サプライズ決算】 超速報 ＜15時40分＞に配信
２．★本日の【サプライズ決算】 超速報・続報 ＜16時10分＞に配信
ご注目ください。なお、配信時間は多少前後します。
5月12日の決算発表銘柄（予定） ★は注目決算
■取引時間中の発表
◆本決算：
<1803> 清水建 [東Ｐ]
<2267> ヤクルト [東Ｐ]
<3407> 旭化成 [東Ｐ]
<4732> ＵＳＳ [東Ｐ]
<4901> 富士フイルム [東Ｐ]
★<5801> 古河電 [東Ｐ]
★<5802> 住友電 [東Ｐ]
<6460> セガサミー [東Ｐ]
★<7011> 三菱重 [東Ｐ]
★<7012> 川重 [東Ｐ]
<7220> 武蔵精密 [東Ｐ]
<7261> マツダ [東Ｐ]
など118社
◆第1四半期決算：
<5201> ＡＧＣ [東Ｐ]
など10社
◆第2四半期決算：
<3176> 三洋貿易 [東Ｐ]
など7社
◆第3四半期決算：
<1431> リブワーク [東Ｇ]
など3社
■引け後発表
◆本決算：
<2432> ディーエヌエ [東Ｐ]
<2871> ニチレイ [東Ｐ]
<3110> 日東紡 [東Ｐ]
<4507> 塩野義 [東Ｐ]
<4536> 参天薬 [東Ｐ]
<5019> 出光興産 [東Ｐ]
<5831> しずおかＦＧ [東Ｐ]
★<5838> 楽天銀 [東Ｐ]
<6367> ダイキン [東Ｐ]
<6471> 日精工 [東Ｐ]
<6479> ミネベア [東Ｐ]
★<6752> パナＨＤ [東Ｐ]
<6753> シャープ [東Ｐ]
★<6963> ローム [東Ｐ]
<7186> 横浜ＦＧ [東Ｐ]
<7550> ゼンショＨＤ [東Ｐ]
<7701> 島津 [東Ｐ]
<7733> オリンパス [東Ｐ]
<7752> リコー [東Ｐ]
★<8308> りそなＨＤ [東Ｐ]
<9005> 東急 [東Ｐ]
<9513> Ｊパワー [東Ｐ]
<9735> セコム [東Ｐ]
など107社
◆第1四半期決算：
★<3436> ＳＵＭＣＯ [東Ｐ]
<4452> 花王 [東Ｐ]
<4911> 資生堂 [東Ｐ]
<4912> ライオン [東Ｐ]
など18社
◆第2四半期決算：
<166A> タスキＨＤ [東Ｇ]
など6社
◆第3四半期決算：
<6728> アルバック [東Ｐ]
など9社
■発表時間未確認 ※カッコ()内は直近決算発表の公表時刻
◆本決算：
<1969> 高砂熱 [東Ｐ] (前回08:50)
<4676> フジＨＤ [東Ｐ] (前回16:45)
<5021> コスモＨＤ [東Ｐ] (前回15:30)
★<9433> ＫＤＤＩ [東Ｐ] (前回15:45)
など23社
◆第1四半期決算：
<4477> ＢＡＳＥ [東Ｇ] (前回15:30)
など7社
◆第2四半期決算：
<7806> ＭＴＧ [東Ｇ] (前回08:30)
など8社
合計316社
※「株探」では、株価、PER、利回りなどを併記した【決算発表予定】銘柄一覧をご覧いただけます。
株探ニュース
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5月12日の決算発表銘柄（予定） ★は注目決算
■取引時間中の発表
◆本決算：
<1803> 清水建 [東Ｐ]
<2267> ヤクルト [東Ｐ]
<3407> 旭化成 [東Ｐ]
<4732> ＵＳＳ [東Ｐ]
<4901> 富士フイルム [東Ｐ]
★<5801> 古河電 [東Ｐ]
★<5802> 住友電 [東Ｐ]
<6460> セガサミー [東Ｐ]
★<7011> 三菱重 [東Ｐ]
★<7012> 川重 [東Ｐ]
<7220> 武蔵精密 [東Ｐ]
<7261> マツダ [東Ｐ]
など118社
◆第1四半期決算：
<5201> ＡＧＣ [東Ｐ]
など10社
◆第2四半期決算：
<3176> 三洋貿易 [東Ｐ]
など7社
◆第3四半期決算：
<1431> リブワーク [東Ｇ]
など3社
■引け後発表
◆本決算：
<2432> ディーエヌエ [東Ｐ]
<2871> ニチレイ [東Ｐ]
<3110> 日東紡 [東Ｐ]
<4507> 塩野義 [東Ｐ]
<4536> 参天薬 [東Ｐ]
<5019> 出光興産 [東Ｐ]
<5831> しずおかＦＧ [東Ｐ]
★<5838> 楽天銀 [東Ｐ]
<6367> ダイキン [東Ｐ]
<6471> 日精工 [東Ｐ]
<6479> ミネベア [東Ｐ]
★<6752> パナＨＤ [東Ｐ]
<6753> シャープ [東Ｐ]
★<6963> ローム [東Ｐ]
<7186> 横浜ＦＧ [東Ｐ]
<7550> ゼンショＨＤ [東Ｐ]
<7701> 島津 [東Ｐ]
<7733> オリンパス [東Ｐ]
<7752> リコー [東Ｐ]
★<8308> りそなＨＤ [東Ｐ]
<9005> 東急 [東Ｐ]
<9513> Ｊパワー [東Ｐ]
<9735> セコム [東Ｐ]
など107社
◆第1四半期決算：
★<3436> ＳＵＭＣＯ [東Ｐ]
<4452> 花王 [東Ｐ]
<4911> 資生堂 [東Ｐ]
<4912> ライオン [東Ｐ]
など18社
◆第2四半期決算：
<166A> タスキＨＤ [東Ｇ]
など6社
◆第3四半期決算：
<6728> アルバック [東Ｐ]
など9社
■発表時間未確認 ※カッコ()内は直近決算発表の公表時刻
◆本決算：
<1969> 高砂熱 [東Ｐ] (前回08:50)
<4676> フジＨＤ [東Ｐ] (前回16:45)
<5021> コスモＨＤ [東Ｐ] (前回15:30)
★<9433> ＫＤＤＩ [東Ｐ] (前回15:45)
など23社
◆第1四半期決算：
<4477> ＢＡＳＥ [東Ｇ] (前回15:30)
など7社
◆第2四半期決算：
<7806> ＭＴＧ [東Ｇ] (前回08:30)
など8社
合計316社
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