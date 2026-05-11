キヤノンマーケティングジャパン株式会社は、6月24日（水）から東京ビッグサイトで開催される「推し活 EXPO summer」に出展する。目的は、推し活関連ビジネスに活用できるというプリントソリューションの提案。

主な出展内容

同社は、インクジェットプリンター「PIXUS」やミニフォトプリンター「SELPHY」「INSPiC」などを通じて、パートナー企業との共創活動に取り組んでいる。

今回の「推し活 EXPO summer」においては、体験型ソリューションとして「セルフフォトプリント for PIXUS・SELPHY」や「ランダムプリント for SELPHY」などを紹介する。

セルフフォトプリント for PIXUS・SELPHY

フォトブースのようなセルフ撮影からプリントまでを手軽に提供できるAndroidアプリ。オリジナルフレーム機能や、プリント待ち時間に動画を再生する機能などを備える。

ランダムプリント for SELPHY

ミニフォトプリンター「SELPHY CP1500」を用いた専用Androidアプリ。アプリ上でスタートボタンをタップすると、ランダム演出が再生されて当たった写真がプリントされる仕組みとなっており、印刷物やブラインドパッケージの事前準備が不要になるという。

その他の事例も紹介

このほか、すでに導入されている協業事例として、株式会社MIHATSUによる展望台でのセルフプリント＋デジタルタイムカプセルサービス「メッセージ from the SKY」や、株式会社HYTEKと株式会社博報堂アイ・スタジオによる「SELPHY×セルフィー展」のアップデート版も展示する。

また、ミニフォトプリンター「INSPiC PV-223」の前面プレートをオリジナルデザインで制作できる「INSPiC カスタマイズ（名入れ）サービス」（50個以上から有償）の案内や、法人顧客を対象とした「SELPHY CP1500 無料モニターキャンペーン」（6月1日～8月31日）も実施している。

イベント名称

推し活 EXPO summe

開催日

2026年6月24日（水）～26日（金）

会場

東京ビッグサイト 東7ホール L36-46

入場料

5,000円（事前登録で無料に）