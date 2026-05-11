BE:FIRST・JUNON「ハグした時の感覚が消えない」大物女性アーティストとの初対面回顧「本当に緊張しました」
【モデルプレス＝2026/05/11】ダンス＆ボーカルグループ・BE:FIRST（ビーファースト）のJUNON（ジュノン）とRYUHEI（リュウヘイ）が5月9日、グループでナビゲーターを務めるラジオ番組「MILLION BILLION」（J-WAVE／毎週土曜24時〜）に出演。JUNONが大物女性アーティストと初対面したときの心境を語る場面があった。
【写真】BE:FIRSTメンバーがハグした世界的歌姫
BE:FIRSTは、6月14日に神奈川・Kアリーナ横浜で開催されるジャネット・ジャクソンの来日公演「JANET JACKSON JAPAN 2026」にゲスト出演。スペシャルステージコラボレーションも決定しており、JUNONは「ジャネット・ジャクソンとはすでにお会いさせていただいて」と、すでに初対面を果たしたことを明かした。
2025年にはグループ初となるワールドツアーも開催し、海外アーティストと交流する機会も多かったBE:FIRSTだが、RYUHEIは「言語を超えて音楽で通じ合うみたいなのを今までやってきて、めっちゃやりがいを感じてきてたけど、逆にこっちがシャイになるレベルだよね」とジャネットを前にした緊張感を吐露。JUNONも「いや本当だよ。意味がわからなすぎて。目の前にいるのに画面の中にいる感覚になったもん。初めての感覚でしたね」と現実味がなかったと振り返った。
さらに、JUNONは「あと、ハグした時の感覚が消えないですね体から。なんか恋みたいな言い方だけど」と笑い交じりにコメント。「ジャネットとハグした時の感覚が消えない」と改めて口にするほど感動が残っている様子で「本当に緊張しましたね」と振り返った。（modelpress編集部）
情報：J-WAVE
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【写真】BE:FIRSTメンバーがハグした世界的歌姫
◆BE:FIRST、世界的女性アーティストと初対面
BE:FIRSTは、6月14日に神奈川・Kアリーナ横浜で開催されるジャネット・ジャクソンの来日公演「JANET JACKSON JAPAN 2026」にゲスト出演。スペシャルステージコラボレーションも決定しており、JUNONは「ジャネット・ジャクソンとはすでにお会いさせていただいて」と、すでに初対面を果たしたことを明かした。
◆JUNON「ハグした時の感覚が消えない」
さらに、JUNONは「あと、ハグした時の感覚が消えないですね体から。なんか恋みたいな言い方だけど」と笑い交じりにコメント。「ジャネットとハグした時の感覚が消えない」と改めて口にするほど感動が残っている様子で「本当に緊張しましたね」と振り返った。（modelpress編集部）
情報：J-WAVE
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