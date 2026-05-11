【ウルトラマンテオ】メインキャストとプチ怪獣プッチー公開！
2026年7⽉4⽇（土）あさ9時より放送の新TVシリーズ『ウルトラマンテオ』。主⼈公・光石イブキとともに物語を織りなす登場⼈物と演じるキャスト、プチ怪獣「プッチー」とその声優が発表された。
＞＞＞メインキャラクターを写真でチェック！（写真8点）
ウルトラマンシリーズ60周年記念作品となる本作は、故郷の星を滅ぼされ地球へと流れ着いたひとりぼっちの宇宙⼈が、大学⽣・光石イブキ（演：岩崎碧）の姿で地球上に溢れる様々な命とふれあい、迫る怪獣の脅威に抗うことができない目の前の命を守るべく、本当は戦いたくない気持ちを奮い⽴たせて⻘き巨⼈へと変身し、地球で出会った仲間とともに揺るぎない「ウルトラマン」へと成⻑していく⻘春群像劇を描いた特撮ドラマ。
このたび、主⼈公・光石イブキとともに物語を織りなす登場⼈物と演じるキャスト、プチ怪獣「プッチー」とその声優が発表された。
本作のメインキャストは、光石イブキと⾏動を共にする、明心大学の学内サークル「天文研究会」のメンバー。彼らはこの大学の獣医学部の3年⽣。様々な動物を学び、ゼミでたくさんの命と向き合う中で、怪獣たちとも対峙していくことになる。
地球上では脅威となる巨大怪獣もまた、ひとつの命。守ることはできないのか……？
⽣まれも育ちも異なる学⽣たちが、時にぶつかり合いながらも信頼関係を築き、命と向きあいながら⼈として成⻑していく。今回は4人のメンバーを紹介。
1人目は、獣医学科を専攻する天文研究会の会⻑・風間（かざま）エマ。21歳、明るく仲間想いでリーダー気質な性格。研究会メンバーをまとめようとするが空回りしてしまうことも多い一方、問題に直面した時には慎重な判断ができる側面もある。独特なネーミングセンスを持ち、登場する怪獣に毎回のように個性的なあだ名をつける。神⾕天音が演じる。
次に動物応用科学科を専攻する、天文研究会のメンバー・和泉（いずみ）カンナ。21歳、機械いじりが好きで、興味のあることには⾼い⾏動⼒・集中⼒をみせる一方、他⼈に対する関心は薄く、集団で⾏動することが苦手。ほとんど活動していない天文研究会なら一⼈で過ごせると考え入会する。動物の義肢装具士を目指している。演じるのは中⽥乃愛。
次は獣医学科を専攻する、天文研究会のメンバー・火浦（ひうら）リンタロウ。20歳、不愛想で論理的、冷静に物事を観察する性格から、一⾒心が冷たい⼈間に⾒えてしまうが、内にはプッチーを助けようとする優しさを秘めている。知識も豊富だが、「あるもの」に対する苦手意識を抱えており、そのコンプレックスに⼈知れず悩んでもいる。キャストは上村侑。
最後に獣医学科を専攻する、天文研究会のメンバー・苫米地（とまべち）ワタル。33歳。元レスキュー隊員で、ある災害救助での無念を機に一念発起して明心大学へ入学。動物の命を救う第二のキャリアを志し、一回り年下の仲間と机を並べ獣医学に勤しむ。自ら「ベッチ」のあだ名で呼んで欲しがっているが、なかなか呼んでもらえていない。演じるのは森本⻯⾺。
そして、主⼈公・イブキをはじめとした彼ら明心大学の5⼈の学⽣と共に、天文研究会の仲間として本作の物語を織りなしていく重要なキャラクター・プチ怪獣プッチー。大学近くの⼭奥でイブキと出会い、その後、天文研究会でかくまわれることになる。エマに「⼩さい怪獣」という意味で「プチ怪獣」と名付けられる。
優しく無邪気な性格で⾒た目も声も可愛らしく、ドーナツが大好物なプチ怪獣だが、ある特殊能⼒を秘めている。天文研究会メンバーは「プッチー」と呼ぶが、独特なネーミングセンスの持ち主であるエマは「プーちゃん」と呼ぶ。キャラクターボイスは、⼩林ゆうが務める。
本作の物語の舞台となる「明心大学」シーンの撮影は、実際に獣医学部を設けて数多くの動物の研究を⾏い、国内最多の獣医師を輩出している⿇布大学（神奈川県）にて⾏われた。脚本や授業シーンの撮影では、⿇布大学学⻑をはじめ、多くの教授・教職員の皆様に監修の協⼒を得ている。丁寧に撮影された動物たちとの臨場感あふれるシーンにも注目だ。
（C）円⾕プロ （C）ウルトラマンテオ製作委員会・テレビ東京
＞＞＞メインキャラクターを写真でチェック！（写真8点）
ウルトラマンシリーズ60周年記念作品となる本作は、故郷の星を滅ぼされ地球へと流れ着いたひとりぼっちの宇宙⼈が、大学⽣・光石イブキ（演：岩崎碧）の姿で地球上に溢れる様々な命とふれあい、迫る怪獣の脅威に抗うことができない目の前の命を守るべく、本当は戦いたくない気持ちを奮い⽴たせて⻘き巨⼈へと変身し、地球で出会った仲間とともに揺るぎない「ウルトラマン」へと成⻑していく⻘春群像劇を描いた特撮ドラマ。
本作のメインキャストは、光石イブキと⾏動を共にする、明心大学の学内サークル「天文研究会」のメンバー。彼らはこの大学の獣医学部の3年⽣。様々な動物を学び、ゼミでたくさんの命と向き合う中で、怪獣たちとも対峙していくことになる。
地球上では脅威となる巨大怪獣もまた、ひとつの命。守ることはできないのか……？
⽣まれも育ちも異なる学⽣たちが、時にぶつかり合いながらも信頼関係を築き、命と向きあいながら⼈として成⻑していく。今回は4人のメンバーを紹介。
1人目は、獣医学科を専攻する天文研究会の会⻑・風間（かざま）エマ。21歳、明るく仲間想いでリーダー気質な性格。研究会メンバーをまとめようとするが空回りしてしまうことも多い一方、問題に直面した時には慎重な判断ができる側面もある。独特なネーミングセンスを持ち、登場する怪獣に毎回のように個性的なあだ名をつける。神⾕天音が演じる。
次に動物応用科学科を専攻する、天文研究会のメンバー・和泉（いずみ）カンナ。21歳、機械いじりが好きで、興味のあることには⾼い⾏動⼒・集中⼒をみせる一方、他⼈に対する関心は薄く、集団で⾏動することが苦手。ほとんど活動していない天文研究会なら一⼈で過ごせると考え入会する。動物の義肢装具士を目指している。演じるのは中⽥乃愛。
次は獣医学科を専攻する、天文研究会のメンバー・火浦（ひうら）リンタロウ。20歳、不愛想で論理的、冷静に物事を観察する性格から、一⾒心が冷たい⼈間に⾒えてしまうが、内にはプッチーを助けようとする優しさを秘めている。知識も豊富だが、「あるもの」に対する苦手意識を抱えており、そのコンプレックスに⼈知れず悩んでもいる。キャストは上村侑。
最後に獣医学科を専攻する、天文研究会のメンバー・苫米地（とまべち）ワタル。33歳。元レスキュー隊員で、ある災害救助での無念を機に一念発起して明心大学へ入学。動物の命を救う第二のキャリアを志し、一回り年下の仲間と机を並べ獣医学に勤しむ。自ら「ベッチ」のあだ名で呼んで欲しがっているが、なかなか呼んでもらえていない。演じるのは森本⻯⾺。
そして、主⼈公・イブキをはじめとした彼ら明心大学の5⼈の学⽣と共に、天文研究会の仲間として本作の物語を織りなしていく重要なキャラクター・プチ怪獣プッチー。大学近くの⼭奥でイブキと出会い、その後、天文研究会でかくまわれることになる。エマに「⼩さい怪獣」という意味で「プチ怪獣」と名付けられる。
優しく無邪気な性格で⾒た目も声も可愛らしく、ドーナツが大好物なプチ怪獣だが、ある特殊能⼒を秘めている。天文研究会メンバーは「プッチー」と呼ぶが、独特なネーミングセンスの持ち主であるエマは「プーちゃん」と呼ぶ。キャラクターボイスは、⼩林ゆうが務める。
本作の物語の舞台となる「明心大学」シーンの撮影は、実際に獣医学部を設けて数多くの動物の研究を⾏い、国内最多の獣医師を輩出している⿇布大学（神奈川県）にて⾏われた。脚本や授業シーンの撮影では、⿇布大学学⻑をはじめ、多くの教授・教職員の皆様に監修の協⼒を得ている。丁寧に撮影された動物たちとの臨場感あふれるシーンにも注目だ。
（C）円⾕プロ （C）ウルトラマンテオ製作委員会・テレビ東京
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優