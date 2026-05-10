アヤックスvsユトレヒト スタメン発表
[5.10 オランダ・エールディビジ第33節](アムステルダム・アレナ)
※23:45開始
<出場メンバー>
[アヤックス]
先発
GK 26 M. Paes
DF 2 ルーカス・ローザ
DF 3 アントン・ガーエイ
DF 15 ユーリ・バース
DF 37 ヨシプ・シュタロ
MF 6 ユーリ・レヘール
MF 10 オスカル・グロフ
MF 24 ジョルシー・モキオ
FW 9 カスパー・ドルベリ
FW 11 ミカ・ゴドツ
FW 23 スティーブン・ベルフハイス
控え
GK 52 P. Reverson
DF 4 板倉滉
DF 30 アーロン・バウマン
DF 32 冨安健洋
DF 45 R. van de Pavert
MF 18 デイビィ・クラーセン
MF 48 ショーン・ステュア
FW 7 M. Carrizo
FW 17 オリバー・エドバールセン
FW 19 ドン・コナデュ
FW 25 ボウト・ベグホルスト
FW 43 ラヤーン・ブニーダ
監督
ガルシア・ジュニェントオスカル
[ユトレヒト]
先発
GK 1 ヴァシリス バルカス
DF 3 マイク・ファン・デル・ホールン
DF 16 S. El Karouani
DF 23 N. Vesterlund
DF 44 M. Eerdhuijzen
MF 10 Y. Cathline
MF 11 イェスパー・カールション
MF 20 ダニ・デ・ウィット
MF 21 G. Zechiël
MF 27 アロンゾ エングワンダ
FW 91 セバスチャン・アレ
控え
GK 33 K. Gadellaa
GK 51 M. Eppink
DF 2 S. Horemans
DF 5 E. Adiele
DF 24 ニック・フィールヘーフェル
DF 53 N. Viereck
DF 57 P. Kloosterboer
MF 43 R. El Arguioui
FW 9 デイビット・ミン
FW 15 アドリアン ブレイク
監督
Ron Jans
※23:45開始
<出場メンバー>
[アヤックス]
先発
GK 26 M. Paes
DF 2 ルーカス・ローザ
DF 3 アントン・ガーエイ
DF 15 ユーリ・バース
DF 37 ヨシプ・シュタロ
MF 6 ユーリ・レヘール
MF 10 オスカル・グロフ
MF 24 ジョルシー・モキオ
FW 9 カスパー・ドルベリ
FW 11 ミカ・ゴドツ
FW 23 スティーブン・ベルフハイス
GK 52 P. Reverson
DF 4 板倉滉
DF 30 アーロン・バウマン
DF 32 冨安健洋
DF 45 R. van de Pavert
MF 18 デイビィ・クラーセン
MF 48 ショーン・ステュア
FW 7 M. Carrizo
FW 17 オリバー・エドバールセン
FW 19 ドン・コナデュ
FW 25 ボウト・ベグホルスト
FW 43 ラヤーン・ブニーダ
監督
ガルシア・ジュニェントオスカル
[ユトレヒト]
先発
GK 1 ヴァシリス バルカス
DF 3 マイク・ファン・デル・ホールン
DF 16 S. El Karouani
DF 23 N. Vesterlund
DF 44 M. Eerdhuijzen
MF 10 Y. Cathline
MF 11 イェスパー・カールション
MF 20 ダニ・デ・ウィット
MF 21 G. Zechiël
MF 27 アロンゾ エングワンダ
FW 91 セバスチャン・アレ
控え
GK 33 K. Gadellaa
GK 51 M. Eppink
DF 2 S. Horemans
DF 5 E. Adiele
DF 24 ニック・フィールヘーフェル
DF 53 N. Viereck
DF 57 P. Kloosterboer
MF 43 R. El Arguioui
FW 9 デイビット・ミン
FW 15 アドリアン ブレイク
監督
Ron Jans
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります