[5.10 オランダ・エールディビジ第33節](アムステルダム・アレナ)

※23:45開始

<出場メンバー>

[アヤックス]

先発

GK 26 M. Paes

DF 2 ルーカス・ローザ

DF 3 アントン・ガーエイ

DF 15 ユーリ・バース

DF 37 ヨシプ・シュタロ

MF 6 ユーリ・レヘール

MF 10 オスカル・グロフ

MF 24 ジョルシー・モキオ

FW 9 カスパー・ドルベリ

FW 11 ミカ・ゴドツ

FW 23 スティーブン・ベルフハイス

控え

GK 52 P. Reverson

DF 4 板倉滉

DF 30 アーロン・バウマン

DF 32 冨安健洋

DF 45 R. van de Pavert

MF 18 デイビィ・クラーセン

MF 48 ショーン・ステュア

FW 7 M. Carrizo

FW 17 オリバー・エドバールセン

FW 19 ドン・コナデュ

FW 25 ボウト・ベグホルスト

FW 43 ラヤーン・ブニーダ

監督

ガルシア・ジュニェントオスカル

[ユトレヒト]

先発

GK 1 ヴァシリス バルカス

DF 3 マイク・ファン・デル・ホールン

DF 16 S. El Karouani

DF 23 N. Vesterlund

DF 44 M. Eerdhuijzen

MF 10 Y. Cathline

MF 11 イェスパー・カールション

MF 20 ダニ・デ・ウィット

MF 21 G. Zechiël

MF 27 アロンゾ エングワンダ

FW 91 セバスチャン・アレ

控え

GK 33 K. Gadellaa

GK 51 M. Eppink

DF 2 S. Horemans

DF 5 E. Adiele

DF 24 ニック・フィールヘーフェル

DF 53 N. Viereck

DF 57 P. Kloosterboer

MF 43 R. El Arguioui

FW 9 デイビット・ミン

FW 15 アドリアン ブレイク

監督

Ron Jans

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります