「ＲＩＺＩＮ．５３」（１０日、ジーライオンアリーナ神戸）

約１年１０カ月ぶりの復帰戦に臨んだ“令和の黒きカリスマ”平本蓮（２７）＝剛毅會＝は、１年ぶりの復帰となった“鋼のエンペラー”皇治（３７）＝ＴＥＡＭ ＯＮＥ＝と、ＫＯ決着のみの無差別級スタンディングバウト特別ルールで対戦し、引き分けに終わった。

総括会見を行った榊原ＣＥＯは引き分けに終わった一戦について「厳しい声はあると思うんですけど、皇治のスタイルってバッティング。一番のリスクとして（平本は）バッティングが怖かったと思う。この試合でボコボコに倒してというシチュエーションの試合ではなかった」と、指摘した。

ともに復帰戦を終えて、平本は次戦の相手に久保優太を指名。皇治は朝倉未来との対戦を見据えた。平本の９月超ＲＩＺＩＮ．５での久保戦について榊原ＣＥＯは「悪いカードじゃない。本当に久保でいいのかよって感じですけどね。シェイドゥラエフに負けてはいるものの、復帰戦の相手としては自分が指名するレベルの。久保と話をしますし、平本蓮にその意思があるなら実現に向けて動きたい」と前向きに語った。ただ、皇治の朝倉未来戦については「僕はまったくそのカードには興味がない」とバッサリ。「ＲＩＺＩＮでというのは難しい。ＲＩＺＩＮでは見たくないなと思います」と、否定的な見解を示した。